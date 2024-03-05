Фонд «Милосердие» помог семье приобрести тренажер для реабилитации ребенка

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Тренажер приобрели на средства, собранные в ходе марафона «Поезд милосердия».
Семья борется с недугом ребенка — ДЦП, с самого рождения. Девочка только за последние три года перенесла две серьезные операции. Сейчас начинается длительный период реабилитации, и врачи рекомендовали делать первые шаги на специализированной беговой дорожке. Именно такой тренажер фонд «Милосердие» помог найти и приобрести для семьи. Доставили тренажер семье и помогли собрать — волонтеры Стойленского ГОКа.
Традиционная акция «Поезд милосердия» проходила в режиме онлайн уже в четвертый раз и объединила 527 участников. На собранные средства закупили подарки людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, из четырех регионов — Липецкой, Белгородской, Свердловской областей и в Алтайского края.
На сайте фонда «Милосердие» в разделе «Как помочь» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. Личные пожертвования направляют на лечение и реабилитацию детей, поддержку основных социальных программ.