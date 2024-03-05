Фонд «Милосердие» помог семье приобрести тренажер для реабилитации ребенка

Семья борется с недугом ребенка — ДЦП, с самого рождения. Девочка только за последние три года перенесла две серьезные операции. Сейчас начинается длительный период реабилитации, и врачи рекомендовали делать первые шаги на специализированной беговой дорожке. Именно такой тренажер фонд «Милосердие» помог найти и приобрести для семьи. Доставили тренажер семье и помогли собрать — волонтеры Стойленского ГОКа.