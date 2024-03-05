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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Фонд «Милосердие» помог семье приобрести тренажер для реабилитации ребенка

Фонд «Милосердие» помог семье приобрести тренажер для реабилитации ребенка

5 марта 2024, 11:27
Фото: Фонд «Милосердие»
Сотрудники благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа — передали семье из Старооскольского городского округа, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, тренажер для реабилитации.

Тренажер приобрели на средства, собранные в ходе марафона «Поезд милосердия».

Семья борется с недугом ребенка — ДЦП, с самого рождения. Девочка только за последние три года перенесла две серьезные операции. Сейчас начинается длительный период реабилитации, и врачи рекомендовали делать первые шаги на специализированной беговой дорожке. Именно такой тренажер фонд «Милосердие» помог найти и приобрести для семьи. Доставили тренажер семье и помогли собрать — волонтеры Стойленского ГОКа.

Традиционная акция «Поезд милосердия» проходила в режиме онлайн уже в четвертый раз и объединила 527 участников. На собранные средства закупили подарки людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, из четырех регионов — Липецкой, Белгородской, Свердловской областей и в Алтайского края.

На сайте фонда «Милосердие» в разделе «Как помочь» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. Личные пожертвования направляют на лечение и реабилитацию детей, поддержку основных социальных программ.

Фонд «Милосердие» направит средства от благотворительного сбора детям Старого Оскола
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#Белгородская область#Подарки#Стойленский ГОК#Благотворительность#Марафон#Реабилитация#Милосердие#Белгород#Кристина Семенчук#Средства#Социальные программы#Волонтеры
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