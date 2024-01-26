Фонд «Милосердие» направит средства от благотворительного сбора детям Старого Оскола

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Максимальную сумму пожертвований участники акции передали для подопечных фонда — детей с ограниченными возможностями здоровья из Старого Оскола. На эти средства приобретут спортивное оборудование для полноценной реабилитации ребят.
На сайте фонда «Милосердие» в разделе «Как помочь» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам, которые указаны по ссылке. Личные пожертвования направляют на лечение и реабилитацию детей, поддержку основных социальных программ.
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Белгородской, Липецкой, Свердловской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России.
Дополнительная информация о Фонде на сайте.