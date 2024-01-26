Фонд «Милосердие» направит средства от благотворительного сбора детям Старого Оскола

На сайте фонда «Милосердие» в разделе «Как помочь» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам, которые указаны по ссылке. Личные пожертвования направляют на лечение и реабилитацию детей, поддержку основных социальных программ.