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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Фонд «Милосердие» направит средства от благотворительного сбора детям Старого Оскола

Фонд «Милосердие» направит средства от благотворительного сбора детям Старого Оскола

26 января 2024, 13:14
Фото: СГОК
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Традиционная новогодняя благотворительная акция от фонда «Милосердие» — социального партнера Стойленского ГОКа и НЛМК помогла собрать средства для наиболее нуждающихся жителей четырех регионов России.

Максимальную сумму пожертвований участники акции передали для подопечных фонда — детей с ограниченными возможностями здоровья из Старого Оскола. На эти средства приобретут спортивное оборудование для полноценной реабилитации ребят.

На сайте фонда «Милосердие» в разделе «Как помочь» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам, которые указаны по ссылке. Личные пожертвования направляют на лечение и реабилитацию детей, поддержку основных социальных программ.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Белгородской, Липецкой, Свердловской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России.

Дополнительная информация о Фонде на сайте.

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#Евгений Грицков
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