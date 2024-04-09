В Старом Осколе завалены десять пунктов приёма шин, а в Белгороде не открывают третий

Градоначальник добавил, что открыть ещё один пункт на ул. Студенческая не позволяет ряд вопросов, которые связаны с наличием земельного участка, который должен быть в муниципальной собственности, соответствия этого участка целевому назначению, соблюдение санитарных норм и правил, а также ряд других.