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В Белгороде не могут открыть третий пункт приёма шин

В Старом Осколе завалены десять пунктов приёма шин, а в Белгороде не открывают третий

9 апреля 2024, 08:22
Фото: 1MI

В Белгороде не могут открыть третий пункт приёма шин

В редакцию Бел.Ру обратился белгородец Максим. Мужчина возмущён тем, что в северной части города нет ни одного пункта приёма старых шин. На обращение в очередной раз ответил мэр областного центра Валентин Демидов.

Как рассказал читатель, в северной части Белгорода негде утилизировать старые автомобильные шины. Максим отметил, что ранее городские власти обещали открыть пункт на ул. Студенческая, но этого не произошло.

На обращение ответил мэр областного центра Валентин Демидов. Он отметил, что на сегодняшний день в городе круглосуточно функционируют два пункта приёма покрышек. Они находятся на ул. Губкина, 3а и на ул. Автомобилистов, 4.

Градоначальник добавил, что открыть ещё один пункт на ул. Студенческая не позволяет ряд вопросов, которые связаны с наличием земельного участка, который должен быть в муниципальной собственности, соответствия этого участка целевому назначению, соблюдение санитарных норм и правил, а также ряд других.

Решением этих вопросов мы занимаемся с учётом имеющейся потребности.
Валентин Демидов

Стоит отметить, что в Старооскольском округе пункты приёма использованных автомобильных шин организовали на десяти улицах города, сообщает «Фонарь». Коммунальные службы должны были их вывозить, но в итоге образовались горы неубранных покрышек. Их начали складировать даже на газоны рядом с пунктами приёма.

После жалоб власти муниципалитета попытались ситуацию исправить, но порядок навели пока не везде.

Не держат слово? Заработает ли пункт сбора шин на улице Студенческая в Белгороде
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#Санитарные нормы#Муниципалитет#Новости Белгорода#Старооскольский округ#Жалобы#Белгород#Кристина Семенчук#Муниципальная собственность#Валентин Демидов#Старые шины
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