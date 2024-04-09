В Старом Осколе завалены десять пунктов приёма шин, а в Белгороде не открывают третий

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Как рассказал читатель, в северной части Белгорода негде утилизировать старые автомобильные шины. Максим отметил, что ранее городские власти обещали открыть пункт на ул. Студенческая, но этого не произошло.
На обращение ответил мэр областного центра Валентин Демидов. Он отметил, что на сегодняшний день в городе круглосуточно функционируют два пункта приёма покрышек. Они находятся на ул. Губкина, 3а и на ул. Автомобилистов, 4.
Градоначальник добавил, что открыть ещё один пункт на ул. Студенческая не позволяет ряд вопросов, которые связаны с наличием земельного участка, который должен быть в муниципальной собственности, соответствия этого участка целевому назначению, соблюдение санитарных норм и правил, а также ряд других.
Решением этих вопросов мы занимаемся с учётом имеющейся потребности.
Валентин Демидов
Стоит отметить, что в Старооскольском округе пункты приёма использованных автомобильных шин организовали на десяти улицах города, сообщает «Фонарь». Коммунальные службы должны были их вывозить, но в итоге образовались горы неубранных покрышек. Их начали складировать даже на газоны рядом с пунктами приёма.
После жалоб власти муниципалитета попытались ситуацию исправить, но порядок навели пока не везде.