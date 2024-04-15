Есть шанс закончить учебный год на очке, но белгородцы хотят вернуть детей домой

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, большинство белгородских родителей хотят вернуть детей из других регионов домой до мая. В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков поручил усилить разъяснительную работу среди родителей и донести до них, что есть возможность оставить детей в других областях до конца учебного года.
Особенно это касается школьников из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского округов. Всего на сегодняшний день более 12 тысяч белгородских детей выехали за пределы региона.
У наших детей, которые выехали, есть уникальная возможность завершить учебный год. Занятия и уроки очные, посещение памятных мест, что может быть лучше и спокойнее? Ребёнок находится в безопасности, сыт, обут, одет, а мы занимаемся спокойно своими делами. Безусловно, решение родителей для нас закон. Мы выполним решение.
Вячеслав Гладков
Работу по информированию родителей губернатор поручил провести до конца недели.