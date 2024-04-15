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Published Сегодня, 06:48

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Большинство белгородских родителей хотят вернуть детей из других регионов домой

Есть шанс закончить учебный год на очке, но белгородцы хотят вернуть детей домой

15 апреля 2024, 06:48

Большинство белгородских родителей хотят вернуть детей из других регионов домой

На сегодняшний день более 12 тысяч белгородских детей выехали за пределы региона. У школьников есть возможность остаться в других областях до конца мая. О данной возможности региональные власти ещё раз напомнят родителям. Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, большинство белгородских родителей хотят вернуть детей из других регионов домой до мая. В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков поручил усилить разъяснительную работу среди родителей и донести до них, что есть возможность оставить детей в других областях до конца учебного года.

Особенно это касается школьников из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского округов. Всего на сегодняшний день более 12 тысяч белгородских детей выехали за пределы региона.

У наших детей, которые выехали, есть уникальная возможность завершить учебный год. Занятия и уроки очные, посещение памятных мест, что может быть лучше и спокойнее? Ребёнок находится в безопасности, сыт, обут, одет, а мы занимаемся спокойно своими делами. Безусловно, решение родителей для нас закон. Мы выполним решение.
Вячеслав Гладков

Работу по информированию родителей губернатор поручил провести до конца недели.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#Дети#Родители#Безопасность#Регионы#Учебный год#Белгород
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