Есть шанс закончить учебный год на очке, но белгородцы хотят вернуть детей домой

Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, большинство белгородских родителей хотят вернуть детей из других регионов домой до мая. В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков поручил усилить разъяснительную работу среди родителей и донести до них, что есть возможность оставить детей в других областях до конца учебного года.