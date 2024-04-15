Мосгорсуд оставил белгородского предпринимателя Тебекина в СИЗО

Президента фонда «Айсберг» Владимира Тебекина и бывшего генерального директора УК «Приосколье» Геннадия Бобрицкого обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, в 2014 году предприниматели, находясь на руководящих постах, совершили две неправомерные сделки по передаче имущества ЗАО «Энергомаш» компании ООО «Индустрия». Предприниматели могли нанести ущерб в 661 млн рублей Белгородской администрации, ведь половина акций «Энергомаша» принадлежала ей.