Мосгорсуд оставил белгородского предпринимателя Тебекина в СИЗО

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин останется в СИЗО по решению Мосгорсуда. Суд отклонил апелляционную жалобу предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве, его оставят под стражей до 25 апреля, сообщает «Ъ-Черноземье».
Адвокаты Тебекина в апелляционной жалобе просили отправить подозреваемого под домашний арест или под запрет определённых действий. Такое наказание он мог отбыть в деревне в Московской области.
Другой фигурант дела Геннадий Бобрицкий был освобождён под домашний арест. Ещё три участника разбирательств отпущены из СИЗО с запретом определенных действий.
Президента фонда «Айсберг» Владимира Тебекина и бывшего генерального директора УК «Приосколье» Геннадия Бобрицкого обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, в 2014 году предприниматели, находясь на руководящих постах, совершили две неправомерные сделки по передаче имущества ЗАО «Энергомаш» компании ООО «Индустрия». Предприниматели могли нанести ущерб в 661 млн рублей Белгородской администрации, ведь половина акций «Энергомаша» принадлежала ей.
Как пишет «Коммерсант», на заседании адвокаты заявили, что срок давности по преступлению, которое вменяют Тебекину, истекает уже 30 июля 2024 года.
Суд считает, что только мера пресечения в виде содержания под стражей может обеспечить явку Тебекина в суд, а другая мера пресечения не будет способствовать обеспечению интересов правосудия, говорится в постановлении.
Ранее стало известно, что бизнесмены собрали залог в 1,7 млрд рублей, который необходим для изменения меры пресечения на домашний арест.