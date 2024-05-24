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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Есть ли у белгородских детей льготы при зачислении в детсады других регионов?

Есть ли у белгородских детей льготы при зачислении в детсады других регионов?

24 мая 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Белгородской области обратилась к властям с вопросом об отсутствии льгот для дошкольников региона при переводе в детские сады других областей. Андрей Милёхин ответил, что у белгородских детей нет льгот при зачислении в детские сады.
Сюжет
Дети

Жительница Белгородской области обратилась к властям с просьбой обратить внимание на вопрос детских садов для жителей региона в других субъектах страны. Женщина пишет, что для дошкольников не предусмотрено каких-либо льгот на перевод из неработающих садов Белгорода в сады других областей.

«Столкнулись с проблемой того, что никак дети не могут пойти в сад. Уже сделали регистрацию и подали все документы, но так как нет для дошкольников из Белгорода никаких льгот, приходится стоять в бесконечной очереди», — пишет белгородка.

На просьбу предоставить льготы ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, что у детей из Белгородской области нет преимущественного права при зачислении в детские сады. Для решения вопросов по зачислению дошкольников в учреждения можно связаться с министерством образования Белгородской области.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Льготы#Зачисление#Детские сады#Белгород
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