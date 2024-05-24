Есть ли у белгородских детей льготы при зачислении в детсады других регионов?

Жительница Белгородской области обратилась к властям с просьбой обратить внимание на вопрос детских садов для жителей региона в других субъектах страны. Женщина пишет, что для дошкольников не предусмотрено каких-либо льгот на перевод из неработающих садов Белгорода в сады других областей.