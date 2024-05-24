Есть ли у белгородских детей льготы при зачислении в детсады других регионов?

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Жительница Белгородской области обратилась к властям с просьбой обратить внимание на вопрос детских садов для жителей региона в других субъектах страны. Женщина пишет, что для дошкольников не предусмотрено каких-либо льгот на перевод из неработающих садов Белгорода в сады других областей.
«Столкнулись с проблемой того, что никак дети не могут пойти в сад. Уже сделали регистрацию и подали все документы, но так как нет для дошкольников из Белгорода никаких льгот, приходится стоять в бесконечной очереди», — пишет белгородка.
На просьбу предоставить льготы ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, что у детей из Белгородской области нет преимущественного права при зачислении в детские сады. Для решения вопросов по зачислению дошкольников в учреждения можно связаться с министерством образования Белгородской области.