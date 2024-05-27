Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Появились кадры погрома в башкирском лагере, который устроили белгородские дети

Появились кадры погрома в башкирском лагере, который устроили белгородские дети

27 мая 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney
Погром несколько ребят устроили в последний день нахождения в лагере. Кадры инцидента публикует UFA1.RU.
Сюжет
Дети

Как рассказал читатель изданию, в лагере «Орлёнок» Илишевского района отдыхали около 300 детей. В последний день несколько ребят решили устроить погром. Собеседник рассказал, что воспитатели были вынуждены вызвать полицию.

На фото и видео видно, что ребята сломали москитные сетки, помяли пластиковую дверь в туалете, раскидали бумагу и тряпки, разбросали в комнатах вещи, перевернули стулья.

История с лагерем прогремела накануне. На вечернем мероприятии детям сообщили, что смена заканчивается. Некоторые расстроились, другие решили создать «незабываемое» событие. Сообщалось, что подростки, устроившие погром, были трезвы, сделали они это, потому что почувствовали безнаказанность. Подробнее — в материале.

Фото: читатель UFA1.RU
Белгородские дети устроили погром в башкирском лагере
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские дети устроили погром в башкирском лагереВ Шебекинском районе маленькие дети на квадроциклах пугают жителей села МаксимовкаУгрозы? Должны ли родители предоставлять итоговые оценки детей при обучении в лагерях
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Погром#Белгород#Башкирия
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Сегодня, 11:07
Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения
Сегодня, 08:18
«Я этого никогда не забуду». Хозяйка Ханта рассказала, как пёс спас её от обстрела
Сегодня, 14:53
В этот раз не вошли: кого не оказалось в топе влиятельных белгородцев?
Сегодня, 12:39
«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона
Сегодня, 13:31
Самые влиятельные женщины Белгородской области
Сегодня, 12:09
"