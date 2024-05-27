Появились кадры погрома в башкирском лагере, который устроили белгородские дети

История с лагерем прогремела накануне. На вечернем мероприятии детям сообщили, что смена заканчивается. Некоторые расстроились, другие решили создать «незабываемое» событие. Сообщалось, что подростки, устроившие погром, были трезвы, сделали они это, потому что почувствовали безнаказанность. Подробнее — в материале.