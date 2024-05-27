Появились кадры погрома в башкирском лагере, который устроили белгородские дети

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Как рассказал читатель изданию, в лагере «Орлёнок» Илишевского района отдыхали около 300 детей. В последний день несколько ребят решили устроить погром. Собеседник рассказал, что воспитатели были вынуждены вызвать полицию.
На фото и видео видно, что ребята сломали москитные сетки, помяли пластиковую дверь в туалете, раскидали бумагу и тряпки, разбросали в комнатах вещи, перевернули стулья.
История с лагерем прогремела накануне. На вечернем мероприятии детям сообщили, что смена заканчивается. Некоторые расстроились, другие решили создать «незабываемое» событие. Сообщалось, что подростки, устроившие погром, были трезвы, сделали они это, потому что почувствовали безнаказанность. Подробнее — в материале.