В Шебекинском районе маленькие дети на квадроциклах пугают жителей села Максимовка

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как пишет местному интернет-СМИ жительница села Максимовка, «летают по улицам» Дзержинского и Коммунистическая дети, «не достигшие даже 10 лет». Правила дорожного движения, продолжает женщина, горе-водители не знают и полностью игнорируют, наезжают «на пятки» жителям Максимовки и выезжают на дорогу прямо «под колёса» проезжающих там автомобилей.
«У многих маленькие дети дома, не дают им спать. Выходишь гулять, проезжают по пяткам. Просили ездить по тише, а в ответ только хамство. Езда туда-сюда в день повторяется до 50 раз. И да, мы считали. Обращались к участковому. Он нам ответил, что „это не входит в мои компетенции““, — сообщает она для „Шёпот Шебекино“.