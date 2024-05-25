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Происшествия

В Шебекинском районе маленькие дети на квадроциклах пугают жителей села Максимовка

25 мая 2024, 12:01
Фото: «Шёпот Шебекино»
Происшествия
Как пишет «Шёпот Шебекино», местные жители сообщают о детях-водителях до 10 лет, которые «летают» на квадроциклах днём в тёмное время суток, не соблюдая правила ПДД и пугают шебекинцев, создавая опасные ситуации. «ездят по пяткам», как уточняют. Также, по их словам, полиция на их жалобы не реагирует

Как пишет местному интернет-СМИ жительница села Максимовка, «летают по улицам» Дзержинского и Коммунистическая дети, «не достигшие даже 10 лет». Правила дорожного движения, продолжает женщина, горе-водители не знают и полностью игнорируют, наезжают «на пятки» жителям Максимовки и выезжают на дорогу прямо «под колёса» проезжающих там автомобилей.

Дети на квадроциклах в селе Максимовка Дети на квадроциклах в селе Максимовка
Дети на квадроциклах в селе МаксимовкаДети на квадроциклах в селе Максимовка
Дети на квадроциклах в селе Максимовка
Фото: "Шёпот Шебекино"

«У многих маленькие дети дома, не дают им спать. Выходишь гулять, проезжают по пяткам. Просили ездить по тише, а в ответ только хамство. Езда туда-сюда в день повторяется до 50 раз. И да, мы считали. Обращались к участковому. Он нам ответил, что „это не входит в мои компетенции““, — сообщает она для „Шёпот Шебекино“.

Видео: Шёпот Шебекино
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