В Шебекинском районе маленькие дети на квадроциклах пугают жителей села Максимовка

«У многих маленькие дети дома, не дают им спать. Выходишь гулять, проезжают по пяткам. Просили ездить по тише, а в ответ только хамство. Езда туда-сюда в день повторяется до 50 раз. И да, мы считали. Обращались к участковому. Он нам ответил, что „это не входит в мои компетенции““, — сообщает она для „Шёпот Шебекино“.