Угрозы? Должны ли родители предоставлять итоговые оценки детей при обучении в лагерях

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По словам чиновника, юные белгородцы были в детских лагерях, санаториях и иных местах в других регионах. Там ребята проходили обучение в очном формате. В некоторых школах с родителей и детей требуют итоговые оценки для формирования годовых.
Выставление итоговых оценок нашим детям — это процесс не одномоментный. Он начинается с сегодняшнего дня. У нас есть все возможности для того, чтобы получить из субъектов Российской Федерации, где учились наши дети, информацию, не тревожа детей и родителей.
Андрей Милёхин
Милёхин отметил, что возможно, в частных случаях существуют такие эпизоды, когда ребёнок вернулся с табелем.
Ничего сложного нет для классного руководителя, чтобы уточнить сведения. Но требовать, а самое главное угрожать тем, что оценки не будут выставлены, мы в этой ситуации на стороне ребёнке и родителей. Все системы образования регионов, которые принимали наших детей, готовы оказать поддержку.
Андрей Милёхин
Чиновник отметил, что если опять появятся эпизоды, когда классный руководитель или директор школы требует от родителей сведений об успеваемости детей, нужно сразу об этом информировать министерство образования.
Мы этот вопрос урегулируем. Всё взаимодействие организовано. Даже если дети находились за пределами Белгородской области, без годовых оценок не останутся.
Андрей Милёхин