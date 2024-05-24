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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Оценки белгородских детей при обучении в других регионах получат без родителей

Угрозы? Должны ли родители предоставлять итоговые оценки детей при обучении в лагерях

24 мая 2024, 12:25
Фото: 1MI

Оценки белгородских детей при обучении в других регионах получат без родителей

Белгородские школьники, которые из-за сложной оперативной обстановки выехали в лагеря в другие регионы, проходили там обучения и получали оценки. Должны ли родители предоставлять итоги обучения в белгородские школы, сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.

По словам чиновника, юные белгородцы были в детских лагерях, санаториях и иных местах в других регионах. Там ребята проходили обучение в очном формате. В некоторых школах с родителей и детей требуют итоговые оценки для формирования годовых.

Выставление итоговых оценок нашим детям — это процесс не одномоментный. Он начинается с сегодняшнего дня. У нас есть все возможности для того, чтобы получить из субъектов Российской Федерации, где учились наши дети, информацию, не тревожа детей и родителей.
Андрей Милёхин

Милёхин отметил, что возможно, в частных случаях существуют такие эпизоды, когда ребёнок вернулся с табелем.

Ничего сложного нет для классного руководителя, чтобы уточнить сведения. Но требовать, а самое главное угрожать тем, что оценки не будут выставлены, мы в этой ситуации на стороне ребёнке и родителей. Все системы образования регионов, которые принимали наших детей, готовы оказать поддержку.
Андрей Милёхин

Чиновник отметил, что если опять появятся эпизоды, когда классный руководитель или директор школы требует от родителей сведений об успеваемости детей, нужно сразу об этом информировать министерство образования.

Мы этот вопрос урегулируем. Всё взаимодействие организовано. Даже если дети находились за пределами Белгородской области, без годовых оценок не останутся.
Андрей Милёхин
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#Дети#Образование#Родители#Регионы#Лагеря#Угрозы#Белгород#Оценки#Санатории
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