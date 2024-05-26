Белгородские дети устроили погром в башкирском лагере

Родители других подростков, приехавших из Белгорода, рассказали, что семьи этих подростков договорились с лагерем о возмещении ущерба. Один из отцов нашкодивших мальчиков сначала пообещал наказать своего сына физически, а затем призвал понять, что «они ещё дети, даже если им 14 лет и им уже бьют гормоны в голову, не нужно делать их преступниками». Администрация лагеря отказалась комментировать ситуацию.