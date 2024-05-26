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Белгородские дети устроили погром в башкирском лагере

Белгородские дети устроили погром в башкирском лагере

26 мая 2024, 18:38
Фото: группа лагеря «Орлёнок» в ВК
В последний день нахождения в лагере несколько ребят выбрасывали из окон матрасы, снимали москитные сетки, били двери. Видео опубликовал Telegram-канал Mash. Подробности рассказали в издании «Подъём».

Одна из участниц смены рассказала, что на финальной дискотеке некоторые подростки испортили настроение всем отдыхающим. В лагере по госпрограмме находилось около 250 человек. Дети узнали о том, что смена заканчивается неожиданно — им сообщили об этом на вечернем мероприятии. Некоторые были расстроены, а другие решили создать «незабываемое» событие.

Вечернее мероприятие проходило, и позже выяснилось, что это последнее мероприятие в лагере, и завтра все уезжают домой. Затем должна была быть дискотека до полуночи и прощальная свечка. Однако эти ребята решили посмотреть на это по-другому и испортить вечер всем.

Они вытаскивали матрасы из окон, били двери. Большинство проблем произошло в 10-м корпусе. Детей отправили в комнаты и не выпускали никого в течение двух часов, даже чтобы помыться. Те, кто хотел поспать, не могли этого сделать, потому что постоянно проверяли комнаты и детей. На следующий день всё же устроили награждение и провели свечечный флешмоб.

Собеседница издания добавила, что подростки, разгромившие лагерь, были трезвы — просто они почувствовали безнаказанность. Они думали, что им не будет наказания, так как уже завтра уезжают и для них вожатые, директор и замдиректора уже не были авторитетами. Поэтому они решили поступить так, чтобы остаться безнаказанными и создали полный бардак в лагере.

Родители других подростков, приехавших из Белгорода, рассказали, что семьи этих подростков договорились с лагерем о возмещении ущерба. Один из отцов нашкодивших мальчиков сначала пообещал наказать своего сына физически, а затем призвал понять, что «они ещё дети, даже если им 14 лет и им уже бьют гормоны в голову, не нужно делать их преступниками». Администрация лагеря отказалась комментировать ситуацию.

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