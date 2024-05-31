ВС РФ отодвинули ВСУ на 9 километров на важных участках в Харьковской области

Также в этом месяце ВСУ потеряли более 35 тыс. военных и порядка 2700 единиц вооружения, среди которых были танки Abrams и Leopard западного производства. Помимо этого, ВС РФ сбили 11 самолётов и четыре вертолёта ВСУ.