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ВС РФ отодвинули ВСУ на 9 километров на важных участках в Харьковской области

ВС РФ отодвинули ВСУ на 9 километров на важных участках в Харьковской области

31 мая 2024, 08:46
Фото: 1MI
Группировки российских войск продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций. Подробности рассказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, пишет РИА «Новости».
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СВО

ВСУ отступили на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области. Российские бойцы продолжают продвигаться на всех тактических направлениях.

Министр обороны РФ сообщил, что за май ВС РФ освободили уже 28 населённых пунктов. С начала года под контролем российских бойцов теперь находится 880 квадратных километров территории.

Также в этом месяце ВСУ потеряли более 35 тыс. военных и порядка 2700 единиц вооружения, среди которых были танки Abrams и Leopard западного производства. Помимо этого, ВС РФ сбили 11 самолётов и четыре вертолёта ВСУ.

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#Алина Харина#Общество#Харьковская область#Белгород#СВО#ВС РФ
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