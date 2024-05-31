Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
ВСУ отступили на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области. Российские бойцы продолжают продвигаться на всех тактических направлениях.
Министр обороны РФ сообщил, что за май ВС РФ освободили уже 28 населённых пунктов. С начала года под контролем российских бойцов теперь находится 880 квадратных километров территории.
Также в этом месяце ВСУ потеряли более 35 тыс. военных и порядка 2700 единиц вооружения, среди которых были танки Abrams и Leopard западного производства. Помимо этого, ВС РФ сбили 11 самолётов и четыре вертолёта ВСУ.