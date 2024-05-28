«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В Telegram-канале «Электромир Максимова» появилось сообщение о том, что универмаг «Маяк» на улице Преображенской в Белгороде готовится к закрытию. Якобы причина в том, что в здании по адресу закрылась «Пятёрочка» — «якорный арендатор».
«Рассказали, что на днях закроется универмаг Маяк на Преображенской: „Людей нет, продаж нет, аренду никто не платит“. Пятёрочка — якорный арендатор — закрылась ещё 25 мая», — пишут в Telegram-канале.
Дозвониться до руководства «Маяка» не получилось: трубки не берут сразу по нескольким номерам. Но удалось дозвониться до арендаторов: о возможном закрытии универмага они не слышали.
«У нас только на первом этаже ремонт идёт. А так все остальные этажи работают».
«Ничего не слышали. Работаем в обычном режиме».
При этом закрытие «Пятёрочки» по одному из номеров подтвердили.
Стоит отметить, что на сайте «Маяка» опубликовано уведомление для акционеров АО «Универмаг Маяк». Согласно ему, 3 июня должен пройти созыв годового Общего собрания акционеров. Закрытие универмага в списке планируемых для обсуждение вопросов не указано.
Согласно данным отчёта СПАРК «Интерфакс», чистые убытки ОАО «Универмаг Маяк» по итогам 2023 года составили 2,6 млн рублей. Выручка от продаж при этом достигла показателя в 59,9 млн рублей.
ОАО «Универмаг Маяк» зарегистрировано в Белгороде с 1992 года — компании 31 год. Руководит обществом Мария Назаренко, его бенефициар — Светлана Русанова. В совет директоров входит также президент Торгово-промышленной палаты Белгородской области Валерий Скруг. Депутат вошёл в топ самых влиятельных жителей региона, подготовленный журналистами Бел.Ру.