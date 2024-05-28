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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:57

Арендаторы «Маяка» в Белгороде опровергают слухи о закрытии универмага

«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?

28 мая 2024, 09:54
Фото: Bel.ru

Арендаторы «Маяка» в Белгороде опровергают слухи о закрытии универмага

В Сети появилась информация, что после закрытия «Пятёрочки» в здании «Маяка» готовится к закрытию и сам универмаг. Бел.Ру дозвонилось до арендаторов: те о прекращении работы ничего не слышали.

В Telegram-канале «Электромир Максимова» появилось сообщение о том, что универмаг «Маяк» на улице Преображенской в Белгороде готовится к закрытию. Якобы причина в том, что в здании по адресу закрылась «Пятёрочка» — «якорный арендатор».

«Рассказали, что на днях закроется универмаг Маяк на Преображенской: „Людей нет, продаж нет, аренду никто не платит“. Пятёрочка — якорный арендатор — закрылась ещё 25 мая», — пишут в Telegram-канале.
Фото: социальные сети

Дозвониться до руководства «Маяка» не получилось: трубки не берут сразу по нескольким номерам. Но удалось дозвониться до арендаторов: о возможном закрытии универмага они не слышали.

«У нас только на первом этаже ремонт идёт. А так все остальные этажи работают».
«Ничего не слышали. Работаем в обычном режиме».

При этом закрытие «Пятёрочки» по одному из номеров подтвердили.

Стоит отметить, что на сайте «Маяка» опубликовано уведомление для акционеров АО «Универмаг Маяк». Согласно ему, 3 июня должен пройти созыв годового Общего собрания акционеров. Закрытие универмага в списке планируемых для обсуждение вопросов не указано.

Фото: сайт универмага «Маяк»

Согласно данным отчёта СПАРК «Интерфакс», чистые убытки ОАО «Универмаг Маяк» по итогам 2023 года составили 2,6 млн рублей. Выручка от продаж при этом достигла показателя в 59,9 млн рублей.

ОАО «Универмаг Маяк» зарегистрировано в Белгороде с 1992 года — компании 31 год. Руководит обществом Мария Назаренко, его бенефициар — Светлана Русанова. В совет директоров входит также президент Торгово-промышленной палаты Белгородской области Валерий Скруг. Депутат вошёл в топ самых влиятельных жителей региона, подготовленный журналистами Бел.Ру.

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