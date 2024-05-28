«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?

Арендаторы «Маяка» в Белгороде опровергают слухи о закрытии универмага

В Сети появилась информация, что после закрытия «Пятёрочки» в здании «Маяка» готовится к закрытию и сам универмаг. Бел.Ру дозвонилось до арендаторов: те о прекращении работы ничего не слышали.

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