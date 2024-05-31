Погибшим и раненными при атаке ВСУ на автобус оказались сотрудники «Агро-Белогорья»

21 мая стало известно, что после атаки ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» скончался ещё один белгородец. В результате утренней атаки БПЛА мужчина получил ранения. Медики боролись за состояние раненного, чтобы спасти его жизнь, но мужчина скончался. Всего во время этой атаки погибло восемь человек.