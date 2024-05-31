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Погибшим и раненными при атаке ВСУ на автобус оказались сотрудники «Агро-Белогорья»

Погибшим и раненными при атаке ВСУ на автобус оказались сотрудники «Агро-Белогорья»

31 мая 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
Автобус «Агро-Белогорья» подвергся атаке дрона 30 мая. В результате атаки погиб сотрудник компании, сообщает пресс-служба холдинга.
Сюжет
Автобус

Вчера, 30 мая, микроавтобус, который перевозил сотрудников «Стригуновского свинокомплекса», подвергся атаке дрона-камикадзе. Это случилось у села Зозули Борисовского района, который находится в более чем в 15 километрах от границы. В результате атаки погиб сотрудник компании «Агро-Белогорье». Он работал оператором свинокомплекса.

Девять сотрудников получили ранения. Пятерым из них оказали нужную помощь и отпустили домой. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

21 мая стало известно, что после атаки ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» скончался ещё один белгородец. В результате утренней атаки БПЛА мужчина получил ранения. Медики боролись за состояние раненного, чтобы спасти его жизнь, но мужчина скончался. Всего во время этой атаки погибло восемь человек.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Автобус#Гибель#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ
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