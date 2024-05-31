Погибшим и раненными при атаке ВСУ на автобус оказались сотрудники «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Вчера, 30 мая, микроавтобус, который перевозил сотрудников «Стригуновского свинокомплекса», подвергся атаке дрона-камикадзе. Это случилось у села Зозули Борисовского района, который находится в более чем в 15 километрах от границы. В результате атаки погиб сотрудник компании «Агро-Белогорье». Он работал оператором свинокомплекса.
Девять сотрудников получили ранения. Пятерым из них оказали нужную помощь и отпустили домой. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
21 мая стало известно, что после атаки ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» скончался ещё один белгородец. В результате утренней атаки БПЛА мужчина получил ранения. Медики боролись за состояние раненного, чтобы спасти его жизнь, но мужчина скончался. Всего во время этой атаки погибло восемь человек.