Так закрываются или нет? Гендиректор белгородского «Маяка» прокомментировала слухи

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Генеральный директор универмага «Маяк» в центре Белгорода Мария Назаренко прокомментировала появившиеся в интернете слухи о закрытии торгового центра. По её словам, связано распространите такой информации с закрытием «Пятёрочки».
«Маяк» работает и будет работать. Слухи, что там пишут, я это не могу никак прокомментировать. Закрылась только «Пятёрочка». Нужно внимательнее читать объявление.
рассказала «Открытому Белгороду» гендиректор
Когда днём редакция Бел.Ру пыталась дозвониться до руководства «Маяка», трубку никто не взял. Однако арендаторы торговых точек сообщили, что ничего не знают о предполагаемом закрытии.