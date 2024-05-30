Один погиб, девять пострадали: дрон ВСУ атаковал «Газель» с людьми в приграничье

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
По данным губернатора, ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую «Газель», которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. ЧП произошло в селе Зозули Борисовского района.
Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно тогда дрон нанёс удар по людям. ⠀
Один мирный житель погиб до прибытия скорой помощи. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Ещё девять человек пострадали. Это четыре женщины и пять мужчин. Их доставили в медучреждения с осколочными ранениями различных частей тела.
Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждения получила кровля частного жилого дома. Никто не пострадал.
Напомним, 6 мая Борисовский район также оказался под ударом дронов-камикадзе. Под атаку попали транспортные средства, которые перевозили работников на свинокомплексы ГК «Агро-Белогорье». В результате взрыва погибли шесть человек. По предварительной информации, было известно о 35 раненых, среди них есть двое детей с поверхностными ранениями.