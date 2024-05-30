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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал «Газель» с людьми

Один погиб, девять пострадали: дрон ВСУ атаковал «Газель» с людьми в приграничье

30 мая 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал «Газель» с людьми

ЧП произошло в Борисовском районе. В результате атаки дрона-камикадзе погиб один человек. Ещё девять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Взрыв

По данным губернатора, ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую «Газель», которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. ЧП произошло в селе Зозули Борисовского района.

Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно тогда дрон нанёс удар по людям. ⠀

Один мирный житель погиб до прибытия скорой помощи. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Ещё девять человек пострадали. Это четыре женщины и пять мужчин. Их доставили в медучреждения с осколочными ранениями различных частей тела.

Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждения получила кровля частного жилого дома. Никто не пострадал.

Напомним, 6 мая Борисовский район также оказался под ударом дронов-камикадзе. Под атаку попали транспортные средства, которые перевозили работников на свинокомплексы ГК «Агро-Белогорье». В результате взрыва погибли шесть человек. По предварительной информации, было известно о 35 раненых, среди них есть двое детей с поверхностными ранениями.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Газель#Сотрудники#Взрыв#Белгород#ВСУ#Дрон#Медучреждения#Осколочные ранения#Свинокомплексы#Сельскохозяйственное предприятие#Камикадзе
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