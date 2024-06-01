Гладков рассказал о последствиях двух мощных обстрелов Белгорода и района

Гладков: В результате обстрелов Белгорода пострадавших и разрушений нет

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, во время последних двух обстрелов Белгорода и района никто не пострадал. Прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний также не зафиксировали.