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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Гладков: В результате обстрелов Белгорода пострадавших и разрушений нет

Гладков рассказал о последствиях двух мощных обстрелов Белгорода и района

1 июня 2024, 15:03
Фото: bel.ru

Гладков: В результате обстрелов Белгорода пострадавших и разрушений нет

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, во время последних двух обстрелов Белгорода и района никто не пострадал. Прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний также не зафиксировали.

Из последствий — в Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки. Соответствующие кадры ранее публиковали в Сети.

Ранее силы ПВО отразили две мощные атаки по Белгороду и Белгородскому району. Жители города услышали в небе порядка 40 взрывов. Сирену ракетной опасности также запустили два раза подряд: в 16:40 и в 16:48.

Военкоры считают, что ВСУ стали применять HIMARS при обстрелах Белгородской области.

Белгород отразил две мощные ракетные атаки подряд: в небе раздалось около 40 взрывов
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