Гладков рассказал о последствиях двух мощных обстрелов Белгорода и района

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Из последствий — в Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки. Соответствующие кадры ранее публиковали в Сети.
Ранее силы ПВО отразили две мощные атаки по Белгороду и Белгородскому району. Жители города услышали в небе порядка 40 взрывов. Сирену ракетной опасности также запустили два раза подряд: в 16:40 и в 16:48.
Военкоры считают, что ВСУ стали применять HIMARS при обстрелах Белгородской области.