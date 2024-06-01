Военкоры: ВСУ использовали HIMARS для ударов по Белгородской области

Важно учесть, что 21 февраля 2023 года Минобороны уже отчитывалось о сбитии снарядов HIMARS на белгородском направлении. Как заявили в ведомстве, в районах сёл Большетроицкое и Караичное сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».