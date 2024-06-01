Военкоры: ВСУ использовали HIMARS для ударов по Белгородской области

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По данным Евгения Поддубного, расчёты ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, выпущенных HIMARS. Telegram-канал «Старше Эдды» дублирует информацию: по данным военкора, ВСУ выпустили по региону из американской системы два пакета по шесть снарядов каждый.
Поддубный опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлены обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS.
Telegram-канал «Просто Михаил» опубликовал видео, косвенно подтверждающее версию военкоров. На кадрах заметно, как ночью со стороны Волчанска в направлении Белгорода вылетают шесть снарядов.
В сводке Минобороны от 1 июня сказано, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 62 беспилотника и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции. Где конкретно были сбития — неизвестно. Другие типы снарядов в релизе ведомства не указаны.
Отметим, что ранее французские бомбы активно использовали при атаках на Белгородскую область.
Вчера стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу по целям на территории России, представляющим угрозу району Харькова, используя предоставленное Америкой оружие.
Важно учесть, что 21 февраля 2023 года Минобороны уже отчитывалось о сбитии снарядов HIMARS на белгородском направлении. Как заявили в ведомстве, в районах сёл Большетроицкое и Караичное сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».