bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Церковь и дом культуры пострадали при обстреле ВСУ белгородского приграничья

Церковь и дом культуры пострадали при обстреле ВСУ белгородского приграничья

31 мая 2024, 12:06
В результате обстрела ВСУ село Пороз в Брянской области различные повреждения. Временно обесточены шесть населенных пунктов, сообщает Вячеслав Гладков.

Под атаку ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Мирные жители не пострадали.

В двух домах выбиты окна и повреждены ограждения. Такие же разрушения есть и в доме культуры, а также на одном из инфраструктурных объектов. Пострадала кровля церкви Архангела Михаила. В результате нарушения электроснабжения временно обесточены шесть населённых пунктов — это сёла Мощёное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка. Сообщается, что восстановительные работы начнут после их согласования с Министерством обороны РФ. Сотрудники правоохранительных органов продолжают обследование пострадавшей территории.

Вчера, 30 мая, микроавтобус с сотрудниками «Стригуновского свинокомплекса» был атакован БПЛА. К сожалению, погиб один из работников компании «Агро-Белогорье».

В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
С начала СВО в Белгородской области отремонтировали 7000 автомобилейВСУ взорвали молоковоз в белгородском приграничье ВСУ взорвали молоковоз в белгородском приграничье
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности об ударе беспилотника по многоэтажке в Белгороде
Сегодня, 13:31
Закрыть нельзя: как белгородские предприниматели выживают под обстрелами
Сегодня, 06:50
БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»
Сегодня, 11:44
«Кольца в носу влияют ещё пагубнее». Багамаев — о запрете никаба для белгородцев
Сегодня, 13:48
Зотов больше не владелец: у «Ривьеры», «Калейдоскопа вкуса» и Iva новый собственник
Сегодня, 14:32
Несмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещения
Сегодня, 13:37
"