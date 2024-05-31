Церковь и дом культуры пострадали при обстреле ВСУ белгородского приграничья

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Под атаку ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Мирные жители не пострадали.
В двух домах выбиты окна и повреждены ограждения. Такие же разрушения есть и в доме культуры, а также на одном из инфраструктурных объектов. Пострадала кровля церкви Архангела Михаила. В результате нарушения электроснабжения временно обесточены шесть населённых пунктов — это сёла Мощёное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка. Сообщается, что восстановительные работы начнут после их согласования с Министерством обороны РФ. Сотрудники правоохранительных органов продолжают обследование пострадавшей территории.
Вчера, 30 мая, микроавтобус с сотрудниками «Стригуновского свинокомплекса» был атакован БПЛА. К сожалению, погиб один из работников компании «Агро-Белогорье».