Церковь и дом культуры пострадали при обстреле ВСУ белгородского приграничья

В двух домах выбиты окна и повреждены ограждения. Такие же разрушения есть и в доме культуры, а также на одном из инфраструктурных объектов. Пострадала кровля церкви Архангела Михаила. В результате нарушения электроснабжения временно обесточены шесть населённых пунктов — это сёла Мощёное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка. Сообщается, что восстановительные работы начнут после их согласования с Министерством обороны РФ. Сотрудники правоохранительных органов продолжают обследование пострадавшей территории.