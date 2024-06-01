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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Белгород отразил две мощные ракетные атаки подряд: в небе раздалось около 40 взрывов

Белгород отразил две мощные ракетные атаки подряд: в небе раздалось около 40 взрывов

1 июня 2024, 14:02
Фото: bel.ru
Силы ПВО отразили две мощные атаки по Белгороду и Белгородскому району. Жители города услышали в небе порядка 40 взрывов.
Сюжет
Взрывы

Сирену ракетной опасности запустили два раза подряд в Белгороде и Белгородском районе: в 16:40 и в 16:48. Дважды жители города слышали череду мощных взрывов в небе: удалось насчитать порядка сорока разрывов.

Данных о последствиях на земле на момент публикации нет. Поступают сообщения о задымлении в Белгородском районе, но информация требует подтверждения.

Также белгородцы после работы ПВО находят различные осколки в разных частях города. Редакция Бел.Ру напоминает, что приближаться к ним, трогать и уж тем более поднимать — категорически не рекомендуется.

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде, над городом взрывы
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