Белгород отразил две мощные ракетные атаки подряд: в небе раздалось около 40 взрывов

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сирену ракетной опасности запустили два раза подряд в Белгороде и Белгородском районе: в 16:40 и в 16:48. Дважды жители города слышали череду мощных взрывов в небе: удалось насчитать порядка сорока разрывов.
Данных о последствиях на земле на момент публикации нет. Поступают сообщения о задымлении в Белгородском районе, но информация требует подтверждения.
Также белгородцы после работы ПВО находят различные осколки в разных частях города. Редакция Бел.Ру напоминает, что приближаться к ним, трогать и уж тем более поднимать — категорически не рекомендуется.