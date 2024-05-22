Почему утром не все белгородцы смогли услышать сирену при ракетной опасности?

Вячеслав Гладков заявил, что сирена сработала не везде из-за перезапуска системы

Утром при ракетной опасности не все жители Белгородской области услышали сирену, когда объявили ракетную опасность в Белгородском районе и областном центре. Губернатор разъяснил ситуацию так: система оповещения была в процессе перезапуска и не смогла оперативно сработать на всей территории.