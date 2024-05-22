Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Система оповещения населения

Почему утром не все белгородцы смогли услышать сирену при ракетной опасности?

22 мая 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney
Система оповещения населения

Вячеслав Гладков заявил, что сирена сработала не везде из-за перезапуска системы

Утром при ракетной опасности не все жители Белгородской области услышали сирену, когда объявили ракетную опасность в Белгородском районе и областном центре. Губернатор разъяснил ситуацию так: система оповещения была в процессе перезапуска и не смогла оперативно сработать на всей территории.
Сюжет
МЧС

На вечернем эфире Вячеслава Гладкова одна из жительниц Стрелецкого Белгородского района задала вопрос о том, почему утром, когда объявили ракетную опасность, в районе её проживания не было слышно ни звука.

Губернатор ответил, что в тот момент всё ещё проводился перезапуск системы оповещения, поэтому сработать она успела не везде:

«Утром, когда был на работе, сам слышал, что сирена срабатывала не на всей территории области. Сейчас она перезагружена. Только сейчас разговаривал с руководителем главного управления МЧС и поэтому, надеюсь, все недоработки уже в прошлом».

Однако, пока некоторые жители Белгородской области интересуются, почему не всегда сирена срабатывает, в Старом Осколе жители интересуются, зачем её включают, если укрытий нет и прятаться в таком случае негде.

Читайте также:
«К чему формализм?» Старооскольцы спросили, зачем включать сирену, если нет укрытийСирена прервала открытие памятника погибшим на Камышитовом заводе белгородцам«Зарыдала в голос»: белгородцев пугают сиреной, предупреждающей о возможных пожарах
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#МЧС#Белгородский район#Новости Белгорода#Оповещение#Белгород#Сирена#Ракетная опасность
Подпишитесь
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Сегодня, 08:09
На заправочной станции под Белгородом из-за ВСУ произошёл взрыв. Есть раненый
Сегодня, 11:47
«Чёрный ассенизатор» попался с поличным Экоохотнадзору и получил штраф в 60 тысяч
Сегодня, 17:14
Украинские беспилотники атаковали посёлки в Грайворонском и Шебекинском округах
Сегодня, 15:48
Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли
Сегодня, 08:16
Мошенники расклеивают в Белгороде объявления о выступлении Гуфа в стриптиз-баре
Сегодня, 16:09
"