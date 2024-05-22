Почему утром не все белгородцы смогли услышать сирену при ракетной опасности?

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
На вечернем эфире Вячеслава Гладкова одна из жительниц Стрелецкого Белгородского района задала вопрос о том, почему утром, когда объявили ракетную опасность, в районе её проживания не было слышно ни звука.
Губернатор ответил, что в тот момент всё ещё проводился перезапуск системы оповещения, поэтому сработать она успела не везде:
«Утром, когда был на работе, сам слышал, что сирена срабатывала не на всей территории области. Сейчас она перезагружена. Только сейчас разговаривал с руководителем главного управления МЧС и поэтому, надеюсь, все недоработки уже в прошлом».
Однако, пока некоторые жители Белгородской области интересуются, почему не всегда сирена срабатывает, в Старом Осколе жители интересуются, зачем её включают, если укрытий нет и прятаться в таком случае негде.