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Published Сегодня, 09:07

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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде, над городом взрывы

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде, над городом взрывы

1 июня 2024, 09:07
Фото: bel.ru
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Параллельно с этим в небе раздались два мощных взрыва.
Сюжет
Пво

Сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде и Белгородском районе. Также в небе прозвучало как минимум два взрыва. Вероятно, по территории региона запустили либо авиабомбы, либо одиночные снаряды иного типа.

О последствиях на земле на момент публикации ничего не сообщали. Угроза ракетной опасности всё ещё сохраняется — «отбой» не давали.

Напомним, что ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ на подлёте к Белгороду. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, ещё в одном доме выбило окна. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы.

Под атаку ВСУ попало Разумное в Белгородском районе, есть последствия
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#Артем Черненко#Белгородская область#Разумное#Пво#Окна#Фасады#Заборы#Белгород#ВСУ#Взрывы
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