Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде, над городом взрывы

Напомним, что ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ на подлёте к Белгороду. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, ещё в одном доме выбило окна. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы.