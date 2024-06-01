Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде, над городом взрывы

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде и Белгородском районе. Также в небе прозвучало как минимум два взрыва. Вероятно, по территории региона запустили либо авиабомбы, либо одиночные снаряды иного типа.
О последствиях на земле на момент публикации ничего не сообщали. Угроза ракетной опасности всё ещё сохраняется — «отбой» не давали.
Напомним, что ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ на подлёте к Белгороду. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, ещё в одном доме выбило окна. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы.