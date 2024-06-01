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КамАЗ, архивное фото

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ в Белгородской области

1 июня 2024, 06:50
Фото: 1MI
КамАЗ, архивное фото
ВСУ дроном-камикадзе атаковали КамАЗ в поле недалеко от села Нижнее Березово-Второе Шебекинского горокруга, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет, так как сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Что касается техники, то у КамАЗа повреждена кабина.

Напомним, что несколько сёл попали под огонь ВСУ рано утром в Белгородской области. Село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона, а село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших нет, но есть разрушения в частных домах: побиты окна и кровля.

Сегодня ночью ВСУ также обстреляли Белгородский район. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, ещё в одном доме выбило окна. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы.

Два белгородских села попали под огонь ВСУ рано утром 1 июня
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