Дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Пострадавших нет, так как сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Что касается техники, то у КамАЗа повреждена кабина.
Напомним, что несколько сёл попали под огонь ВСУ рано утром в Белгородской области. Село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона, а село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших нет, но есть разрушения в частных домах: побиты окна и кровля.
Сегодня ночью ВСУ также обстреляли Белгородский район. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, ещё в одном доме выбило окна. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы.