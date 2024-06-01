Дрон ВСУ атаковал село Новая Таволжанка, пострадавших нет

Posted Сегодня, 21:39
Published Сегодня, 21:39
Modified Сегодня, 21:52
Updated Сегодня, 21:52
Примерно в 00:24 поступила предварительная информация от Вячеслава Гладкова о том, что под атаку ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга.
Повреждена линия электропередачи. На данный момент без электричества находятся Новая Таволжанка и село Архангельское. Специалисты приступят к работе после согласования действий с Минобороны РФ.
Обошлось без пострадавших.
Вечером 31 мая ВСУ обстреляли помощью дрона-камикадзе Шебекино. БПЛА взорвался в городе и сдетонировал. Так же никто не пострадал. Осколками повредило забор ИЖС.