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Атака ВСУ

Дрон ВСУ атаковал село Новая Таволжанка, пострадавших нет

31 мая 2024, 21:39
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ

В Белгородской области под атаку ВСУ попало село Новая Таволжанка

Согласно официальный информации. ВСУ нанесли удар по Новой Таволжанке в Шебекинском городского округе. БПЛА взорвался на территории одного из частных домов. Пострадавших нет. Из последствий — посечён забор на участке.

Примерно в 00:24 поступила предварительная информация от Вячеслава Гладкова о том, что под атаку ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга.

Повреждена линия электропередачи. На данный момент без электричества находятся Новая Таволжанка и село Архангельское. Специалисты приступят к работе после согласования действий с Минобороны РФ.

Обошлось без пострадавших.

Вечером 31 мая ВСУ обстреляли помощью дрона-камикадзе Шебекино. БПЛА взорвался в городе и сдетонировал. Так же никто не пострадал. Осколками повредило забор ИЖС.

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