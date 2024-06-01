Дрон ВСУ атаковал село Новая Таволжанка, пострадавших нет

В Белгородской области под атаку ВСУ попало село Новая Таволжанка

Согласно официальный информации. ВСУ нанесли удар по Новой Таволжанке в Шебекинском городского округе. БПЛА взорвался на территории одного из частных домов. Пострадавших нет. Из последствий — посечён забор на участке.