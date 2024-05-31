Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик под Белгородом

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
31 мая под атаку дрона-камикадзе ВСУ попал грузовой автомобиль в посёлке Красное Шебекинского горокруга. Транспорт стоял на территории сельхозпредприятия.
Никто не пострадал. Водителя в момент атаки в машине не было. Удар пришёлся в кабину, в результате взрыва транспорт загорелся.
До этого в посёлке Красное дрон ВСУ атаковал молоковоз. Сильные повреждения получила кабина транспорта. Во время атаки машину должны были загружать на сельхозпредприятии. Из мирных жителей никто не пострадал.
Напомним, что накануне дрон атаковал пассажирскую «Газель», которая везла с работы сотрудников сельхозпредприятия.