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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик под Белгородом

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик под Белгородом

31 мая 2024, 11:15
Фото: Bel.ru
Машина была припаркована на территории сельхозпредприятия. Инцидент произошёл в посёлке Красное Шебекинского горокруга.

31 мая под атаку дрона-камикадзе ВСУ попал грузовой автомобиль в посёлке Красное Шебекинского горокруга. Транспорт стоял на территории сельхозпредприятия.

Никто не пострадал. Водителя в момент атаки в машине не было. Удар пришёлся в кабину, в результате взрыва транспорт загорелся.

До этого в посёлке Красное дрон ВСУ атаковал молоковоз. Сильные повреждения получила кабина транспорта. Во время атаки машину должны были загружать на сельхозпредприятии. Из мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, что накануне дрон атаковал пассажирскую «Газель», которая везла с работы сотрудников сельхозпредприятия.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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