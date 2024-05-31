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Атака БПЛА

Дрон-камикадзе атаковал КАМАЗ на окраине Шебекино, возник пожар

31 мая 2024, 15:26
Фото: bel.ru
Атака БПЛА
В окрестностях Шебекино дрон-камикадзе ВСУ атаковал КАМАЗ сотрудников сельхозпредприятия, который получил повреждения, обошлось без пострадавших и погибших. К тому же, на месте происшествия возник пожар, который потушили сами сотрудники предприятия.

На окраине Шебекино дрон-камикадзе ВСУ атаковал КАМАЗ сотрудников сельхозпредприятия, работавших в поле. В результате взрыва транспортное средство-пострадало. Обошлось без пострадавших и погибших.

При взрыве возник пожар. Однако мужчины сумели потушить его ещё до прибытия специалистов.

Под атаку попало и село Петровка Грайворонского округа. Дрон-камикадзе также выбрал целью автомобиль. Машина пострадала, но водитель успел выскочить из авто в последний момент.

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