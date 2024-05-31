Дрон-камикадзе атаковал КАМАЗ на окраине Шебекино, возник пожар

В окрестностях Шебекино дрон-камикадзе ВСУ атаковал КАМАЗ сотрудников сельхозпредприятия, который получил повреждения, обошлось без пострадавших и погибших. К тому же, на месте происшествия возник пожар, который потушили сами сотрудники предприятия.

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