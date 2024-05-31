Дрон-камикадзе атаковал КАМАЗ на окраине Шебекино, возник пожар

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
На окраине Шебекино дрон-камикадзе ВСУ атаковал КАМАЗ сотрудников сельхозпредприятия, работавших в поле. В результате взрыва транспортное средство-пострадало. Обошлось без пострадавших и погибших.
При взрыве возник пожар. Однако мужчины сумели потушить его ещё до прибытия специалистов.
Под атаку попало и село Петровка Грайворонского округа. Дрон-камикадзе также выбрал целью автомобиль. Машина пострадала, но водитель успел выскочить из авто в последний момент.