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Беспилотник

Дрон-камикадзе ВСУ обстрелял село Петровка Белгородского района, повреждён автомобиль

31 мая 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Село Петровка Белгородского района попало под атаку беспилотника ВСУ

Село Петровка Белгородского района с помощью беспилотника оказалось атаковано ВСУ. В результате легковой автомобиль получил повреждения, однако его водитель успел покинуть машину в последний момент, обошлось без травм.

В селе Петровка Белгородского района зафиксирована атака ВСУ и её последствия. Управляемый украинскими военными дрон-камикадзе стал причиной повреждения легкового автомобиля. Но благодаря своевременной реакции и везению, водитель не пострадал — он успел покинуть автомобиль в последний момент.

Сегодня при атаке дрона ВСУ также пострадал жилой многоквартирный дом №21 на улице Губкина в Белгороде. При столкновении с МКД дрон взорвался. Согласно оперативной информации, в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир взрывом сильно повредило балкон. Под огонь попал и детский сад, находившийся рядом. Повреждены стены и крыша летнего павильона. Повреждён один автомобиль.

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