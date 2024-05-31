Дрон-камикадзе ВСУ обстрелял село Петровка Белгородского района, повреждён автомобиль

Сегодня при атаке дрона ВСУ также пострадал жилой многоквартирный дом №21 на улице Губкина в Белгороде. При столкновении с МКД дрон взорвался. Согласно оперативной информации, в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир взрывом сильно повредило балкон. Под огонь попал и детский сад, находившийся рядом. Повреждены стены и крыша летнего павильона. Повреждён один автомобиль.