Дрон-камикадзе ВСУ обстрелял село Петровка Белгородского района, повреждён автомобиль

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В селе Петровка Белгородского района зафиксирована атака ВСУ и её последствия. Управляемый украинскими военными дрон-камикадзе стал причиной повреждения легкового автомобиля. Но благодаря своевременной реакции и везению, водитель не пострадал — он успел покинуть автомобиль в последний момент.
Сегодня при атаке дрона ВСУ также пострадал жилой многоквартирный дом №21 на улице Губкина в Белгороде. При столкновении с МКД дрон взорвался. Согласно оперативной информации, в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир взрывом сильно повредило балкон. Под огонь попал и детский сад, находившийся рядом. Повреждены стены и крыша летнего павильона. Повреждён один автомобиль.