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Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Жители Белгорода пожаловались на громкую сирену на крыше дома

Перенести нельзя: белгородцы пожаловались на громкую сирену на крыше дома

30 мая 2024, 17:42
Фото: Изображение Midjourney

Жители Белгорода пожаловались на громкую сирену на крыше дома

С жалобой к мэру обратилась жительница дома на ул. Кирпичная. Оказалось, что перенести сирену нельзя. Подробнее рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.

Как рассказала белгородка Светлана, на крыше соседнего дома на ул. Кирпичная в Белгороде установили сирену. Теперь из-за её громких звуков люди не могут открыть окна.

Градоначальник ответил, что, по информации служб, которые отвечают за установку и работу сирены, локация, на которой сейчас установлено устройство в данном районе, единственно возможная.

Перед монтажом оборудования изучали технические параметры, в том числе наличие каналов связи, анализировали, как будет распространяться сигнал по территории и приняли решение.
Валентин Демидов

Мэр добавил, что перенести оборудование на другое строение невозможно, но он поручил проработать вопрос уменьшения громкости устройства оповещения.

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