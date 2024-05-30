Перенести нельзя: белгородцы пожаловались на громкую сирену на крыше дома

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Как рассказала белгородка Светлана, на крыше соседнего дома на ул. Кирпичная в Белгороде установили сирену. Теперь из-за её громких звуков люди не могут открыть окна.
Градоначальник ответил, что, по информации служб, которые отвечают за установку и работу сирены, локация, на которой сейчас установлено устройство в данном районе, единственно возможная.
Перед монтажом оборудования изучали технические параметры, в том числе наличие каналов связи, анализировали, как будет распространяться сигнал по территории и приняли решение.
Валентин Демидов
Мэр добавил, что перенести оборудование на другое строение невозможно, но он поручил проработать вопрос уменьшения громкости устройства оповещения.