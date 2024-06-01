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При обстреле Белгорода повреждены 12 домов и 16 машин

При обстреле Белгорода повреждены 12 домов и 16 машин

1 июня 2024, 16:15
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Расчёты ПВО отразили две подряд атаки на город и район со стороны Украины. Пострадавших не было. Вячеслав Гладков предоставил уточнённые данные по последствиям на земле.

В одном из частных домов на территории города осколком боеприпаса пробило крышу. Также в домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Повреждения получили 16 машин.

Были последствия и в Белгородском районе. В селе Таврово осколки прилетели в крыши четырёх домов и трёх построек во дворах, а также посекли три машины. В посёлке Разумное повреждения получила крыша гаража. В Никольском пострадал частный дом, а в Новосадовом — машина.

При обстреле Белгорода 1 июня ВСУ применяли ракетную систему залпового огня Himars. Чем обстреливали город вечером, пока не сообщалось.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Ракетная опасность
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