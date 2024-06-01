При обстреле Белгорода повреждены 12 домов и 16 машин

Были последствия и в Белгородском районе. В селе Таврово осколки прилетели в крыши четырёх домов и трёх построек во дворах, а также посекли три машины. В посёлке Разумное повреждения получила крыша гаража. В Никольском пострадал частный дом, а в Новосадовом — машина.