При обстреле Белгорода повреждены 12 домов и 16 машин

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В одном из частных домов на территории города осколком боеприпаса пробило крышу. Также в домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Повреждения получили 16 машин.
Были последствия и в Белгородском районе. В селе Таврово осколки прилетели в крыши четырёх домов и трёх построек во дворах, а также посекли три машины. В посёлке Разумное повреждения получила крыша гаража. В Никольском пострадал частный дом, а в Новосадовом — машина.
При обстреле Белгорода 1 июня ВСУ применяли ракетную систему залпового огня Himars. Чем обстреливали город вечером, пока не сообщалось.