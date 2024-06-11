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Published Сегодня, 07:54

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ВСУ сбросили на частный сектор в Шебекино боеприпасы, есть пострадавшие

Взрыв, при котором ранило оператора «России-24» под Белгородом, попал на видео

11 июня 2024, 07:54
Фото: кадр из сюжета «России-24»

ВСУ сбросили на частный сектор в Шебекино боеприпасы, есть пострадавшие

По словам журналистов, сброшено было не меньше девяти противопехотных мин. Из-за трёх пострадали мирные жители, пять разорвались, повредив хозпостройку, а последнюю заметила съёмочная группа «России-24». Раненый оператор находится в тяжёлом состоянии, рассказали представители телеканала.

10 июня в Шебекинском горокруге из-за противопехотных мин пострадали несколько человек. Как сообщили журналисты федерального телеканала, всего было сброшено не менее девяти боеприпасов. Из-за трёх пострадали мирные жители, пять разорвались, повредив хозпостройки.

Ещё одну заметила съёмочная группа телеканала «Россия-24». Основной удар на себя вместе с сапёром принял оператор Ярослав Борисов. Осколки попали в живот, шею, руку и ноги мужчины. Первую помощь ему оказали на месте, затем направили в больницу.

По словам коллеги оператора, операция продлилась несколько часов, а осколков было больше, чем казалось изначально. Борисов оставался в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Взрыв, при котором пострадал оператор «России-24», попал на видео
Видео: «Россия-24»
Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»
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#Инна Рогова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Новости Белгорода#Взрыв#Мины#Оператор#Белгород#Россия 24
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