Взрыв, при котором ранило оператора «России-24» под Белгородом, попал на видео

Ещё одну заметила съёмочная группа телеканала «Россия-24». Основной удар на себя вместе с сапёром принял оператор Ярослав Борисов. Осколки попали в живот, шею, руку и ноги мужчины. Первую помощь ему оказали на месте, затем направили в больницу.