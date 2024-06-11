Взрыв, при котором ранило оператора «России-24» под Белгородом, попал на видео

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
10 июня в Шебекинском горокруге из-за противопехотных мин пострадали несколько человек. Как сообщили журналисты федерального телеканала, всего было сброшено не менее девяти боеприпасов. Из-за трёх пострадали мирные жители, пять разорвались, повредив хозпостройки.
Ещё одну заметила съёмочная группа телеканала «Россия-24». Основной удар на себя вместе с сапёром принял оператор Ярослав Борисов. Осколки попали в живот, шею, руку и ноги мужчины. Первую помощь ему оказали на месте, затем направили в больницу.
По словам коллеги оператора, операция продлилась несколько часов, а осколков было больше, чем казалось изначально. Борисов оставался в тяжёлом, но стабильном состоянии.