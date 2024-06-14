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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Сирена

Утро в Белгородской области началось со взрывов

14 июня 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Ракетную опасность объявляли в Белгороде

РО действовала не только в столице региона, но и в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокругах. Работала сирена. Шебекинцы сообщают о работе ПВО над городом.

Утро пятницы, 14 июня, в Белгородской области началось со взрывов. В районе девяти часов утра ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокруге.

Работала сирена. Шебекинцы сообщают, что над городом работала ПВО. В небе над горокругом остались характерные следы.

Отбой РО объявили в районе 09:20.

Добавим, что ракетную опасность также объявляли минувшей ночью. О последствиях не сообщалось.

Вместе с тем накануне вечером в Шебекинском горокруге в результате двух атак ВСУ пострадали четверо мирных жителей.

Следы в небе в Шебекинском горокруге после работы ПВОСледы в небе в Шебекинском горокруге после работы ПВО
Следы в небе в Шебекинском горокруге после работы ПВО
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на белгородское приграничье
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