Утро в Белгородской области началось со взрывов

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Утро пятницы, 14 июня, в Белгородской области началось со взрывов. В районе девяти часов утра ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокруге.
Работала сирена. Шебекинцы сообщают, что над городом работала ПВО. В небе над горокругом остались характерные следы.
Отбой РО объявили в районе 09:20.
Добавим, что ракетную опасность также объявляли минувшей ночью. О последствиях не сообщалось.
Вместе с тем накануне вечером в Шебекинском горокруге в результате двух атак ВСУ пострадали четверо мирных жителей.