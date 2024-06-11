После ракетной опасности белгородцы заметили дым. Что произошло, ответил Гладков

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Вечером 11 июня в Борисовском районе объявили ракетную опасность. Спустя время в Сети опубликовали фотографии, на которых был виден дым: как утверждали местные жители, появился он после прилёта.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что посёлок Борисовка попал под обстрел. Разрушения есть в девяти частных домах — в них выбиты окна и посечены кровли. Кроме того, повреждено пять машин.
Также после обстрела загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно ликвидировали.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Борисовский район уже попадал под удар ВСУ сегодня. Ранее FPV-дроном атаковали Богун-Городок. В результате произошёл взрыв на территории сельхозпредприятия, одна машина полностью сгорела.