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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Дым в Борисовке Белгородской области после объявления ракетной опасности

После ракетной опасности белгородцы заметили дым. Что произошло, ответил Гладков

11 июня 2024, 18:14
Фото: «БелПлюс»
Дым в Борисовке Белгородской области после объявления ракетной опасности

ВСУ обстреляли Борисовку в Белгородской области

Разрушения есть в девяти домах, повреждено пять машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в Сети опубликовали фотографии, на которых был виден дым, появившийся после объявления ракетной опасности.

Вечером 11 июня в Борисовском районе объявили ракетную опасность. Спустя время в Сети опубликовали фотографии, на которых был виден дым: как утверждали местные жители, появился он после прилёта.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что посёлок Борисовка попал под обстрел. Разрушения есть в девяти частных домах — в них выбиты окна и посечены кровли. Кроме того, повреждено пять машин.

Также после обстрела загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно ликвидировали.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Борисовский район уже попадал под удар ВСУ сегодня. Ранее FPV-дроном атаковали Богун-Городок. В результате произошёл взрыв на территории сельхозпредприятия, одна машина полностью сгорела.

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