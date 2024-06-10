Белгородкам, ждавшим отбоя ракетной опасности в укрытии, незнакомец сделал подарки

Укрытия и ранее были местом событий. На прошлой неделе во время ракетной опасности в модульной конструкции белгородцы встретили депутата Госдумы Петра Толстого, который прибыл в город с рабочим визитом. Тогда депутату не понравилось отсутствие света в укрытии. Несколькими днями позже на канале «БелГородские подробности» появились фотографии модульного укрытия в парке «Берега», в котором свет присутствовал. До этого электричество было только в тех модулях, которыми владели коммерческие предприятия.