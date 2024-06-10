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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Цветы

Белгородкам, ждавшим отбоя ракетной опасности в укрытии, незнакомец сделал подарки

10 июня 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
Цветы

Белгородец подарил находившимся в укрытии женщинам цветы

9 июня в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность. В одном из укрытий мужчина решил порадовать пережидавших тревогу женщин. Видео публикует Telegram-канал «Белгород № 1».

Белгородец подарил цветы женщинам, которые ждали отбоя ракетной опасности в укрытии. Произошло это, как утверждает источник, 9 июня возле кинотеатра «Победа».

Со слов белгородца, он решил подарить цветы «просто для настроения». Одна из горожанок, находившихся в тот момент в укрытии, добавила, что «хоть букетов было всего два, настроение поднялось у всех».

Укрытия и ранее были местом событий. На прошлой неделе во время ракетной опасности в модульной конструкции белгородцы встретили депутата Госдумы Петра Толстого, который прибыл в город с рабочим визитом. Тогда депутату не понравилось отсутствие света в укрытии. Несколькими днями позже на канале «БелГородские подробности» появились фотографии модульного укрытия в парке «Берега», в котором свет присутствовал. До этого электричество было только в тех модулях, которыми владели коммерческие предприятия.

Белгородец подарил женщинам в укрытии цветы
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»
Белгородцы во время тревоги встретили в укрытии депутата Госдумы
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#Евгения Литовченко#Город#Видео#Белгородская область#Подарок#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Укрытие#Ракетная опасность
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