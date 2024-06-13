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ВСУ дважды атаковали шебекинскую Маломихайловку, есть раненые

Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на белгородское приграничье

13 июня 2024, 19:47
Фото: 1MI

ВСУ дважды атаковали шебекинскую Маломихайловку, есть раненые

Двое пострадавших получили контузию, ещё двое — закрытые черепно-мозговые травмы. В результате второй атаки после взрыва полностью сгорело авто. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13 июня ВСУ дважды атаковали Маломихайловку в Шебекинском горокруге. Пострадали четыре человека, есть разрушения.

Первая атака дрона-камикадзе произошла около местного магазина. В итоге у двоих мирных жителей — мужчины и женщины — контузия. Помощь они получили на месте и от госпитализации отказались.

Ещё две мирные жительницы получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их отвезли в больницу в Белгороде, после получения помощи от госпитализации они тоже отказались.

При второй атаке беспилотник ударил по стоявшему возле дома авто. Машина полностью сгорела. Кроме того, посекло ещё одно авто и забор частного дома.

Напомним, что ещё два мирных жителя пострадали сегодня при атаке на окраине Шебекино. По машине ударили беспилотником.

Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино
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