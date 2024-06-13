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Updated Сегодня, 09:58

Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино

Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино

13 июня 2024, 09:29
Фото: 1MI
Мирных жителей везут в больницу. Оба получили осколочные ранения, у одного из пострадавших также контузия. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал проезжавший по дороге автомобиль, есть пострадавшие. Происшествие случилось 13 июня на окраине Шебекино.

Оба мирных жителя получили осколочные ранения. У одного из них также контузия. Мужчин везут в областную больницу в Белгороде.

Напомним, что несколько человек в Шебекино пострадали и накануне. В результате обстрела из РСЗО ранены трое мирных жителей, погиб молодой мужчина. Уже утром 12 июня при атаке ВСУ пострадала ещё одна женщина.

Кроме того, накануне под ударом были Краснояружский район и Грайворонский горокруг — в последнем из перечисленных ранен мирный житель.

Мужчину ранило в результате атаки беспилотника в белгородском приграничье
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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