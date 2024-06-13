Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Дрон ВСУ атаковал проезжавший по дороге автомобиль, есть пострадавшие. Происшествие случилось 13 июня на окраине Шебекино.
Оба мирных жителя получили осколочные ранения. У одного из них также контузия. Мужчин везут в областную больницу в Белгороде.
Напомним, что несколько человек в Шебекино пострадали и накануне. В результате обстрела из РСЗО ранены трое мирных жителей, погиб молодой мужчина. Уже утром 12 июня при атаке ВСУ пострадала ещё одна женщина.
Кроме того, накануне под ударом были Краснояружский район и Грайворонский горокруг — в последнем из перечисленных ранен мирный житель.