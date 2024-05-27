Понедельник — день тяжёлый: рабочая неделя в Белгороде началась с воя сирен

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Угрозу ракетной опасности объявили 27 мая в Белгороде, в 9:19 по МСК. Громких звуков над городом и районом местные жители не слышали, но работа ПВО попала на кадры наших читателей. Публикуем без возможности определить место расположения военных.
В 9:28 сигнал ракетной опасности отменили. О последствиях на земле на данный момент ничего не сообщалось. Есть вероятность, что обойдётся без них.
Вчера 2 мая в 16:54 в областном центре, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и Шебекино также объявили ракетную опасность. Жители области слышали взрывы. Позже расчёты ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлёте к Шебекино.