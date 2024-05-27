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Утро понедельника началось в Белгороде с сирены и работы ПВО

Понедельник — день тяжёлый: рабочая неделя в Белгороде началась с воя сирен

27 мая 2024, 06:30
Фото: Bel.ru

Утро понедельника началось в Белгороде с сирены и работы ПВО

Утро понедельника 27 мая началось в Белгороде и районе с ракетной опасности. В черте города завыли сирены, а в небе заметили работу ПВО.
Сюжет
Взрывы

Угрозу ракетной опасности объявили 27 мая в Белгороде, в 9:19 по МСК. Громких звуков над городом и районом местные жители не слышали, но работа ПВО попала на кадры наших читателей. Публикуем без возможности определить место расположения военных.

Видео: Bel.ru

В 9:28 сигнал ракетной опасности отменили. О последствиях на земле на данный момент ничего не сообщалось. Есть вероятность, что обойдётся без них.

Вчера 2 мая в 16:54 в областном центре, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и Шебекино также объявили ракетную опасность. Жители области слышали взрывы. Позже расчёты ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлёте к Шебекино.

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#Артем Черненко#Видео#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Взрывы#Сирены#РСЗО#Ракетная опасность
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