«К чему формализм?» Старооскольцы спросили, зачем включать сирену, если нет укрытий

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Белгородцы начали оставлять жалобы в социальных сетях, пытаясь добиться ответа на вопрос: «Зачем в Старом Осколе включают сирену?». Речь идёт о ситуациях, когда ракетную опасность объявляют по всему региону.
По словам жителей, в муниципалитете нет укрытий на случай обстрелов, но автобусы останавливаются на остановках и ждут отбоя опасности, а детей в образовательных учреждениях на это время выводят в коридоры, прерывая уроки.
Я не прошу не включать сирену, я со своей семьей сразу покидаю открытую местность и следую в ближайшее по своему мнению защищённое место. Но какой алгоритм хотя бы перечисленных выше ситуаций? Для чего нам формализм? Если уже администрация Старооскольского округа отвечает, что мы территориально далеко, для чего сирена? С целью удобства включения на всей области? Или опасность действительно реальна? Тогда где укрытия?
задала вопросы местная жительница
В администрации муниципалитета объяснили, что сирену включают действительно в тех местах, где есть риск обстрела, а укрытия на самом деле есть: их расположение можно посмотреть на интерактивной карте.
«Совместно с силовыми структурами следим за оперативной обстановкой в нашем округе и, если она ухудшится, будем предпринимать дополнительные меры», — добавили в администрации.
Ситуацию прокомментировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Автобус использует бензин или газ, поэтому нахождение человека внутри крайне опасно. У нас уже неоднократное количество раз загорались автомобили и гибли люди. Если это произойдёт в автобусе, то страшно представить, к каким последствиям это приведёт. Надеюсь, что установка укрытий в Старом Осколе не понадобится. На сегодняшний день это делать не нужно, но на время ракетной опасности сирена должна включаться, а элементарные вещи для обеспечения безопасности — выполняться.
Вячеслав Гладков
Ранее старооскольцам уже пытались объяснить, почему им не нужны укрытия.