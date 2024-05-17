Чтобы не было скучно: в укрытии в Белгороде можно сыграть в крестики-нолики

Пока одни белгородцы пытаются внести хоть какой-то позитив в сложившейся ситуации, другие ситуацию, наоборот, ухудшают. Ранее от горожан не раз поступали жалобы о том, что некоторые превращают модульные укрытия в уборные. Одного из таких хулиганов недавно нашла полиция.