Чтобы не было скучно: в укрытии в Белгороде можно сыграть в крестики-нолики

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В укрытии в Белгороде появилась игра крестики-нолики. Нашли её в модульной конструкции на бульваре 1-го Салюта. Человек, чьё имя неизвестно, повесил листы с игрой на бетонной стене укрытия.
«Спасибо ему огромное, с пользой провели время», — пишет белгородка.
Пока одни белгородцы пытаются внести хоть какой-то позитив в сложившейся ситуации, другие ситуацию, наоборот, ухудшают. Ранее от горожан не раз поступали жалобы о том, что некоторые превращают модульные укрытия в уборные. Одного из таких хулиганов недавно нашла полиция.