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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Крестики-нолики в укрытии в Белгороде

Чтобы не было скучно: в укрытии в Белгороде можно сыграть в крестики-нолики

17 мая 2024, 07:25
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Крестики-нолики в укрытии в Белгороде

В одном из укрытий в Белгороде предлагают скоротать время с игрой

В укрытии, расположенном на бульваре 1-го Салюта, появилась возможность сыграть в крестики-нолики. Неизвестный разместил на стене укрытия расчерченный листок, сообщает «Белгород № 1».

В укрытии в Белгороде появилась игра крестики-нолики. Нашли её в модульной конструкции на бульваре 1-го Салюта. Человек, чьё имя неизвестно, повесил листы с игрой на бетонной стене укрытия.

«Спасибо ему огромное, с пользой провели время», — пишет белгородка.

Пока одни белгородцы пытаются внести хоть какой-то позитив в сложившейся ситуации, другие ситуацию, наоборот, ухудшают. Ранее от горожан не раз поступали жалобы о том, что некоторые превращают модульные укрытия в уборные. Одного из таких хулиганов недавно нашла полиция.

Крестики-нолики в укрытии в БелгородеКрестики-нолики в укрытии в Белгороде
Крестики-нолики в укрытии в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
В Белгороде полицейские нашли мужчину, который справлял нужду в укрытии
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