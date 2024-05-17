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Укрытие

Старооскольцам объяснили, почему им не нужны модульные укрытия. Вопросов стало больше

17 мая 2024, 08:26
Фото: Bel.ru
Укрытие

Администрация объяснила старооскольцам, почему на остановках нет укрытий

Жители Старого Оскола попросили объяснить, зачем людей высаживают на остановках во время тревоги, если на них нет укрытий. На вопрос ответила администрация Старооскольского горокруга.

К властям обратилась местная жительница Александра. Она рассказала, что в Старом Осколе остановки не оборудованы укрытиями. При объявлении ракетной опасности движение прекращается, люди сидят в маршрутках, некоторые водители высаживают пассажиров.

«Толпа людей стоит под открытым небом, пока не будет отмены. Просто смысл не понятен, для чего под открытым небом собирать толпу людей, если укрытий нет и рядом нет зданий и помещений, где можно укрыться. Может, кто-нибудь разъяснит, как эти меры могут обезопасить жителей города?» — написала Александра.

На обращение ответила администрация, которая сообщила, что в связи с территориальной удалённостью городского округа от границы установка модульных укрытий не предусмотрена.

Ответ администрации вызвал ещё несколько вопросов местных жителей. Александра уточнила: «А для чего высаживаются люди и стоят 40 минут, если мы удалены от границы и нам ничего не грозит?»

«Зачем тогда сирену включать бесконечно?» — спросила другая местная жительница.

Ответов на эти вопросы на момент публикации материала не было.

Отсутствие укрытийОтсутствие укрытий
Отсутствие укрытийОтсутствие укрытий
Отсутствие укрытий
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