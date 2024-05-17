Старооскольцам объяснили, почему им не нужны модульные укрытия. Вопросов стало больше

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
К властям обратилась местная жительница Александра. Она рассказала, что в Старом Осколе остановки не оборудованы укрытиями. При объявлении ракетной опасности движение прекращается, люди сидят в маршрутках, некоторые водители высаживают пассажиров.
«Толпа людей стоит под открытым небом, пока не будет отмены. Просто смысл не понятен, для чего под открытым небом собирать толпу людей, если укрытий нет и рядом нет зданий и помещений, где можно укрыться. Может, кто-нибудь разъяснит, как эти меры могут обезопасить жителей города?» — написала Александра.
На обращение ответила администрация, которая сообщила, что в связи с территориальной удалённостью городского округа от границы установка модульных укрытий не предусмотрена.
Ответ администрации вызвал ещё несколько вопросов местных жителей. Александра уточнила: «А для чего высаживаются люди и стоят 40 минут, если мы удалены от границы и нам ничего не грозит?»
«Зачем тогда сирену включать бесконечно?» — спросила другая местная жительница.
Ответов на эти вопросы на момент публикации материала не было.