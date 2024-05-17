Старооскольцам объяснили, почему им не нужны модульные укрытия. Вопросов стало больше

«Толпа людей стоит под открытым небом, пока не будет отмены. Просто смысл не понятен, для чего под открытым небом собирать толпу людей, если укрытий нет и рядом нет зданий и помещений, где можно укрыться. Может, кто-нибудь разъяснит, как эти меры могут обезопасить жителей города?» — написала Александра.