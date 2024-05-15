В 2019 году над дедушкой, что просил укрытия, посмеялись мэр Белгорода и Варламов*

Во время прогулки Варламов и Галдун встретились с жителем Белгорода и спросили, чем он недоволен в городе. Пожилой мужчина ответил, что канализация в его доме постоянно течёт в подвал, а управляющая компания ничего не делает. Юрий Галдун спросил мужчину, почему они «живут с этой УК», но в ответ услышал, что её меняли и не раз.