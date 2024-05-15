В 2019 году над дедушкой, что просил укрытия, посмеялись мэр Белгорода и Варламов*

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Журналист и урбанист Илья Варламов делал интервью «Большая дорога с мэром» о градостроительных проблемах и давал советы по их решению. В 2019 году Варламов поговорил с мэром Белгорода Юрием Галдуном.
Собеседники обсудили белгородские дворы, историческую застройку, велодорожки и даже проект «Новая жизнь».
Во время прогулки Варламов и Галдун встретились с жителем Белгорода и спросили, чем он недоволен в городе. Пожилой мужчина ответил, что канализация в его доме постоянно течёт в подвал, а управляющая компания ничего не делает. Юрий Галдун спросил мужчину, почему они «живут с этой УК», но в ответ услышал, что её меняли и не раз.
— В случае чего, у нас нигде нет бомбоубежища, — рассказывает незнакомец.
— Да вы что, а как вы будете прятаться, если что? — Варламов
— В подвал! — кричит дедушка.
— А подвал затоплен, — закончил блогер.
— Ну подвал не подходит под убежище, — вставляет слово другой житель дома.
— А куда ты побежишь? Ну, всё равно в подвал, — объясняет пожилой мужчина.
— А что — будут бомбить? — задаёт вопрос Варламов.
— А вы представляете, что не будут? — ответил тогда мужчина.
Позже журналист задаёт вопрос Галдуну о том, просили ли у него когда-нибудь бомбоубежище. Мэр ответил отрицательно. «Так бы спустились в подвал, а подвал в г…», — пошутил тогда Варламов, и Галдун тоже посмеялся.
* — признан иноагентом.