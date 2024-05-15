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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:18

Белгородец просил бомбоубежища у мэра Галдану и блогера Варламова* в 2019 году

В 2019 году над дедушкой, что просил укрытия, посмеялись мэр Белгорода и Варламов*

15 мая 2024, 09:16
Фото: 1MI

Белгородец просил бомбоубежища у мэра Галдану и блогера Варламова* в 2019 году

В 2019 году в Белгород приезжал журналист Илья Варламов. Во время интервью-прогулки с мэром Белгорода Юрием Галдуном они наткнулись на пожилого мужчину, что пожаловался на затопленные подвалы и отсутствие бомбоубежищ. Тогда мужчины посмеялись, но в наше время это уже не кажется шуткой.

Журналист и урбанист Илья Варламов делал интервью «Большая дорога с мэром» о градостроительных проблемах и давал советы по их решению. В 2019 году Варламов поговорил с мэром Белгорода Юрием Галдуном.

Собеседники обсудили белгородские дворы, историческую застройку, велодорожки и даже проект «Новая жизнь».

Во время прогулки Варламов и Галдун встретились с жителем Белгорода и спросили, чем он недоволен в городе. Пожилой мужчина ответил, что канализация в его доме постоянно течёт в подвал, а управляющая компания ничего не делает. Юрий Галдун спросил мужчину, почему они «живут с этой УК», но в ответ услышал, что её меняли и не раз.

— В случае чего, у нас нигде нет бомбоубежища, — рассказывает незнакомец.

— Да вы что, а как вы будете прятаться, если что? — Варламов

— В подвал! — кричит дедушка.

— А подвал затоплен, — закончил блогер.

— Ну подвал не подходит под убежище, — вставляет слово другой житель дома.

— А куда ты побежишь? Ну, всё равно в подвал, — объясняет пожилой мужчина.

— А что — будут бомбить? — задаёт вопрос Варламов.

— А вы представляете, что не будут? — ответил тогда мужчина.

Позже журналист задаёт вопрос Галдуну о том, просили ли у него когда-нибудь бомбоубежище. Мэр ответил отрицательно. «Так бы спустились в подвал, а подвал в г…», — пошутил тогда Варламов, и Галдун тоже посмеялся.

* — признан иноагентом.

Видео: 1MI
Варламов снова похвалил Белгород
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