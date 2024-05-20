«Чтобы можно было опознать»: шебекинцы массово просят установить укрытия на улицах

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Жители Шебекинского городского округа начали массово жаловаться в социальных сетях на нехватку модульных конструкций. По их словам, на местах частых прилётов нет ни одного укрытия, а обстановка в регионе продолжает оставаться такой же неспокойной, как и раньше.
Хочется узнать, когда будет решён вопрос с укрытиями? По городу их очень мало. Укрыться просто негде. <…> Прячемся за деревянными загородками, чтобы опознать можно было. Обращались к арендодателю, в ответ, можно сказать, тишина. Людей проходящих мимо во время прилёта прячем у себя, ну как прячем… Мы за загородкой, детей собой закрываем. Куда нам ещё обращаться? Ни мешков, ни укрытий, вообще ничего.
обратилась одна из жителей Шебекино
Шебекинцы жаловались на отсутствие укрытий по дороге от рынка до автовокзала, в районе Маслозавода, а также по улицам Фрунзе и Ленина.
Возле администрации (недалеко и общежитие, которое вчера при обстреле было посечено) нет укрытий, хотя площадка детская совсем рядом. Когда гуляешь с детьми, в голове сразу план действий — куда прятаться в случае опасности. При ракетной опасности иногда люди открывают дверь в подъезд, а иногда нет. И стоишь с детьми под вой сирен на улице.
написала другая женщина
На обращение белгородцев отреагировал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который только заверил жителей, что работа по установке укрытий «будет продолжена». Точных сроков установки конструкций глава муниципалитета не назвал.
Жителей ответ чиновника не устроил: кто-то из них отметил, что ответ точно такой же, как и раньше, а сроки работ названы не были: «Когда будет продолжена? Когда прятаться будет некому?» — задалась вопросом белгородка