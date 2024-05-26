Гладков недоволен работой мэрии после обстрела Белгорода 25 мая

Губернатор остался недовольным работой городских властей по началу восстановительных работ после обстрела Белгорода 25 мая. Он заметил, что рядом с поврежденными участками практически не было выставлено оцепление, что представляло опасность для людей, особенно детей. Строительные организации до сих пор не приступили к демонтажу и восстановлению, а на рабочих местах были только сотрудники управ, которые проводили обход по квартирам.