Гладков недоволен работой мэрии после обстрела Белгорода 25 мая

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Губернатор остался недовольным работой городских властей по началу восстановительных работ после обстрела Белгорода 25 мая. Он заметил, что рядом с поврежденными участками практически не было выставлено оцепление, что представляло опасность для людей, особенно детей. Строительные организации до сих пор не приступили к демонтажу и восстановлению, а на рабочих местах были только сотрудники управ, которые проводили обход по квартирам.
Губернатор также выразил недовольство тем, что людям, чьё имущество было повреждено, никто не объяснил, каким образом им следует действовать. Он подчеркнул, что администрация города должна была разработать систему информирования, чтобы люди знали, куда обращаться в случае возникновения вопросов.
Он также отметил, что не были подготовлены контейнеры для вывоза разбитых оконных и балконных блоков, стекла и повреждённой мебели. Губернатор призвал администрацию города Белгорода отработать все эти моменты и начать восстановительные работы.