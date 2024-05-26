Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область 25 мая

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В областном центре различные разрушения после атаки ВСУ выявили в 162 квартирах 29 МКД, на пяти социальных объектах и трёх хозсубъектах. Также был повреждён гараж и 58 автомобилей. Во время атаки пострадали четыре человека.
В Белгородском районе погибли четверо мирных жителей, ещё 11 пострадали. В посёлке Октябрьский за минувшие сутки пострадали 36 частных домовладений, 15 квартир в трёх МКД, 10 надворных построек, три торговых объекта и 43 машины. В Дубовом зафиксированы повреждения в 47 жилых домах, 10 надворных постройках, трёх торговых объектах, гостинице, гаражном кооперативе. Также пострадали 19 автомобилей.
В Таврово разрушения выявили в 27 частных домовладениях, в пяти надворных постройках и четырёх авто.
По Красному Хутору ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, а с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Возле воронки от прилёта снаряда обнаружили тела двух мирных жителей, которые отказались выехать из населенного пункта, где действует режим ЧС.
Дронами ВСУ атаковали Малиновку, Петровку, хутор Березово, Дубовое, село Ближнее и Новую Деревню. По Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда, по Щетиновке — 21 снаряд из РСЗО и один артиллерийский снаряд. В селе Ясные Зори с БПЛА сбросили взрывное устройство.