Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Белгороде в результате атак ВСУ 25 мая пострадали 162 квартиры и 58 авто

Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область 25 мая

26 мая 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде в результате атак ВСУ 25 мая пострадали 162 квартиры и 58 авто

Информацию о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки опубликовал Вячеслав Гладков. Накануне под атакой оказались восемь районов области.

В областном центре различные разрушения после атаки ВСУ выявили в 162 квартирах 29 МКД, на пяти социальных объектах и трёх хозсубъектах. Также был повреждён гараж и 58 автомобилей. Во время атаки пострадали четыре человека.

В Белгородском районе погибли четверо мирных жителей, ещё 11 пострадали. В посёлке Октябрьский за минувшие сутки пострадали 36 частных домовладений, 15 квартир в трёх МКД, 10 надворных построек, три торговых объекта и 43 машины. В Дубовом зафиксированы повреждения в 47 жилых домах, 10 надворных постройках, трёх торговых объектах, гостинице, гаражном кооперативе. Также пострадали 19 автомобилей.

В Таврово разрушения выявили в 27 частных домовладениях, в пяти надворных постройках и четырёх авто.

По Красному Хутору ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, а с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Возле воронки от прилёта снаряда обнаружили тела двух мирных жителей, которые отказались выехать из населенного пункта, где действует режим ЧС.

Дронами ВСУ атаковали Малиновку, Петровку, хутор Березово, Дубовое, село Ближнее и Новую Деревню. По Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда, по Щетиновке — 21 снаряд из РСЗО и один артиллерийский снаряд. В селе Ясные Зори с БПЛА сбросили взрывное устройство.

Появились новые кадры с последствиями ночного обстрела ВСУ города Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились новые кадры с последствиями ночного обстрела ВСУ города Шебекино«Я увидел дым»: Студент из Зимбабве рассказал об обстреле ВСУ посёлка под БелгородомВ Белгородской области пострадали 18 человек при обстрелах ВСУ
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Мужчину ранило в живот во время обстрела Шебекино
Сегодня, 14:54
Беспилотник ВСУ атаковал Белгород
Сегодня, 14:12
В Белгородской области пострадали 18 человек при обстрелах ВСУ
Сегодня, 07:11
Система ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
Сегодня, 14:41
«Было очень громко и страшно»: Молодожёны — о свадьбе в Белгороде при обстреле
Сегодня, 06:39
«Я увидел дым»: Студент из Зимбабве рассказал об обстреле ВСУ посёлка под Белгородом
Сегодня, 08:19
"