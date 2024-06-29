Новую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбоя

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Сигнал о новой ракетной опасности жители Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа получили всего лишь спустя две минуты после отбоя предыдущей ракетной опасности, объявленной по всей Белгородской области.
В очередной раз сработала система ПВО. Подписчики Бел.Ру прислали фотографии со следами в небе после сбития трёх целей на подлёте к областному центру. О последствиях на земле информации не поступало.
Напомним, во время атаки беспилотников на автомобили в белгородском приграничье ранения получили три человека. При ещё одном из обстрелов под Белгородом заметили чёрный дым.