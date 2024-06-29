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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Новую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбоя

Новую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбоя

29 июня 2024, 15:52
Фото: bel.ru
В 18:31 в субботу в Белгороде и окрестностях объявили уже седьмую ракетную опасность за день. Работала система ПВО.
Сюжет
Пво

Сигнал о новой ракетной опасности жители Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа получили всего лишь спустя две минуты после отбоя предыдущей ракетной опасности, объявленной по всей Белгородской области.

В очередной раз сработала система ПВО. Подписчики Бел.Ру прислали фотографии со следами в небе после сбития трёх целей на подлёте к областному центру. О последствиях на земле информации не поступало.

Напомним, во время атаки беспилотников на автомобили в белгородском приграничье ранения получили три человека. При ещё одном из обстрелов под Белгородом заметили чёрный дым.

Фото: bel.ru
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