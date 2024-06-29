Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Белгороде продолжают возводить новое колесо обозрения. Появится оно в парке аттракционов «Калейдоскоп».
Изначально его хотели открыть к 9 Мая. Однако работы пришлось приостанавливать в марте и в мае, когда усилились атаки ВСУ.
При строительстве колеса столкнулись и с той сложностью, что поставщики — не белгородские. Некоторые из них просто боятся ехать в приграничный регион, заявили в парке.
На фоне этих сложностей о сроках открытия колеса обозрения пока не говорят. Однако представители парка рассчитывают, что обстановка позволит это сделать в ближайшее время.
Ответили в ходе пресс-тура с журналистами и на вопрос о том, что будет, если объявят ракетную опасность, когда колесо будет работать.
«У колеса обозрения есть несколько циклов работы. Эти циклы подразумевают определённую скорость, с которой оно крутится. Соответственно, при ракетной опасности и нахождении посетителей в колесе обозрения будет переключён режим, и посетителей максимально быстро спустят на землю и проведут в укрытия», — ответил замгендиректора парка аттракционов «Калейдоскоп» Владимир Литовченко.
В целом же механизм продумают уже после установки колеса. Вместе с тем представители парка заявили, что, даже если колесо откроют, но будут понимать, обстановка пока небезопасная, оно будет просто стоять.