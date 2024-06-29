Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?

Колесо обозрения в Белгороде пока остаётся на этапе строительства

Новое колесо обозрения в Белгороде продолжают строить. Сроки затянулись, потому что ранее несколько раз пришлось приостанавливать работы из-за усилившихся обстрелов. Ответили представители парка аттракционов и на вопрос о том, что будет, если объявят РО, а в колесе будут находиться люди.

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