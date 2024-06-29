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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Строительство колеса обозрения в Белгороде

Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?

29 июня 2024, 09:38
Фото: bel.ru
Строительство колеса обозрения в Белгороде

Колесо обозрения в Белгороде пока остаётся на этапе строительства

Новое колесо обозрения в Белгороде продолжают строить. Сроки затянулись, потому что ранее несколько раз пришлось приостанавливать работы из-за усилившихся обстрелов. Ответили представители парка аттракционов и на вопрос о том, что будет, если объявят РО, а в колесе будут находиться люди.

В Белгороде продолжают возводить новое колесо обозрения. Появится оно в парке аттракционов «Калейдоскоп».

Изначально его хотели открыть к 9 Мая. Однако работы пришлось приостанавливать в марте и в мае, когда усилились атаки ВСУ.

При строительстве колеса столкнулись и с той сложностью, что поставщики — не белгородские. Некоторые из них просто боятся ехать в приграничный регион, заявили в парке.

На фоне этих сложностей о сроках открытия колеса обозрения пока не говорят. Однако представители парка рассчитывают, что обстановка позволит это сделать в ближайшее время.

Ответили в ходе пресс-тура с журналистами и на вопрос о том, что будет, если объявят ракетную опасность, когда колесо будет работать.

«У колеса обозрения есть несколько циклов работы. Эти циклы подразумевают определённую скорость, с которой оно крутится. Соответственно, при ракетной опасности и нахождении посетителей в колесе обозрения будет переключён режим, и посетителей максимально быстро спустят на землю и проведут в укрытия», — ответил замгендиректора парка аттракционов «Калейдоскоп» Владимир Литовченко.

В целом же механизм продумают уже после установки колеса. Вместе с тем представители парка заявили, что, даже если колесо откроют, но будут понимать, обстановка пока небезопасная, оно будет просто стоять.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Колесо обозрения#Парк аттракционов#Ракетная опасность
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