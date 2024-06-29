Трое мирных жителей ранены на белгородских дорогах после атак дронов-камикадзе

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
ВСУ ударили дронами-камикадзе по машинам на белгородских дорогах. Три человека пострадали.
Двое ранены в Богун-Городке в Борисовском районе. У мужчины баротравма, сотрясение мозга, ранения предплечья и живота. Женщина получила ожоги, сотрясение мозга и баротравму. Пострадавших попутным транспортом отвезли в местную больницу. Их теперь должны перевести на дальнейшее лечение в Белгород.
Третий пострадавший — водитель КамАЗа. В момент атаки мужчина ехал по дороге Зиборовка — Нечаевка. У пострадавшего — минно-взрывная травма и осколочные ранения. Ему уже оказали медпомощь в горбольнице № 2 Белгорода, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
После атаки дрона-камикадзе в Борисовском районе глава муниципалитета Владимир Переверзев попросил воздержаться от поездок по трассе в районе села Богун-Городок.
Причина — большая активность беспилотников. Автомобилистов просят искать объездные пути.
В Сети опубликовали видео с одного из мест происшествий.