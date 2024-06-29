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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Трое мирных жителей ранены на белгородских дорогах после атак дронов-камикадзе

Трое мирных жителей ранены на белгородских дорогах после атак дронов-камикадзе

29 июня 2024, 11:45
Фото: 1MI
Пострадали двое мужчин и женщина. Двоих отправят для дальнейшего лечения в Белгород, одного уже отпустили на амбулаторное лечение. Во всех случаях ВСУ ударили дронами по ехавшему по дороге транспорту, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ ударили дронами-камикадзе по машинам на белгородских дорогах. Три человека пострадали.

Двое ранены в Богун-Городке в Борисовском районе. У мужчины баротравма, сотрясение мозга, ранения предплечья и живота. Женщина получила ожоги, сотрясение мозга и баротравму. Пострадавших попутным транспортом отвезли в местную больницу. Их теперь должны перевести на дальнейшее лечение в Белгород.

Третий пострадавший — водитель КамАЗа. В момент атаки мужчина ехал по дороге Зиборовка — Нечаевка. У пострадавшего — минно-взрывная травма и осколочные ранения. Ему уже оказали медпомощь в горбольнице № 2 Белгорода, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

После атаки дрона-камикадзе в Борисовском районе глава муниципалитета Владимир Переверзев попросил воздержаться от поездок по трассе в районе села Богун-Городок.

Причина — большая активность беспилотников. Автомобилистов просят искать объездные пути.

В Сети опубликовали видео с одного из мест происшествий.

Последствия атаки дронов-камикадзе в Белгородской области
Видео: «Жесть Белгород»
Водитель ранен, грузовик сгорел: в Белгородской области новая атака дрона ВСУ
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