Трое мирных жителей ранены на белгородских дорогах после атак дронов-камикадзе

Пострадали двое мужчин и женщина. Двоих отправят для дальнейшего лечения в Белгород, одного уже отпустили на амбулаторное лечение. Во всех случаях ВСУ ударили дронами по ехавшему по дороге транспорту, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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