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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Взрывы прогремели в Белгороде, сработала ПВО

29 июня 2024, 08:37
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов в Белгороде

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ближе к полудню в столице региона было громко. В небе остались характерные для работы ПВО следы.
Сюжет
Пво

В Белгороде 29 июня прогремело несколько взрывов. Прозвучали они на фоне работающей сирены. В небе после грохота остались следы, свидетельствующие о работе ПВО.

В Белгороде на момент публикации действовала ракетная опасность. Также РО объявляли в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.

Дополнение: отбой ракетной опасности дали в 11:39.

Информации о последствиях на земле пока нет.

Напомним, что накануне Белгороде тоже попал под удар ВСУ. В результате атаки дрона-камиказе пострадал мирный житель.

Следы в небе после взрывов в БелгородеСледы в небе после взрывов в Белгороде
Следы в небе после взрывов в БелгородеСледы в небе после взрывов в Белгороде
Следы в небе после взрывов в БелгородеСледы в небе после взрывов в Белгороде
Следы в небе после взрывов в Белгороде
Фото: bel.ru
Дроны-камикадзе атаковали Белгород, есть пострадавший
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Взрывы#Разрушения#Следы в небе#В Белгороде громко
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