Взрывы прогремели в Белгороде, сработала ПВО

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Белгороде 29 июня прогремело несколько взрывов. Прозвучали они на фоне работающей сирены. В небе после грохота остались следы, свидетельствующие о работе ПВО.
В Белгороде на момент публикации действовала ракетная опасность. Также РО объявляли в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.
Дополнение: отбой ракетной опасности дали в 11:39.
Информации о последствиях на земле пока нет.
Напомним, что накануне Белгороде тоже попал под удар ВСУ. В результате атаки дрона-камиказе пострадал мирный житель.