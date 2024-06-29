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Пока в Белгородской области гремели взрывы, проводился онлайн-выпускной

Пока в Белгородской области гремели взрывы, проводился онлайн-выпускной

29 июня 2024, 15:30
Фото: 1MI
В Белгородской области выпускникам вручили аттестаты об окончании учёбы: правда, в том же Белгороде торжества перенесли в онлайн-формат. Тем временем в регионе периодически раздавались взрывы — есть раненые и разрушения, а грайворонцы намерены рассказать о своей беде президенту и главе Минобороны.

Онлайн-выпускной…

В Белгородской области 29 июня более 5 тысяч выпускников получили аттестаты об окончании школы. Результаты ЕГЭ уже известны: по словам губернатора Вячеслава Гладкова, 75 одиннадцатиклассников написали 83 стобалльные работы. По его словам, каждый третий выпускник в регионе — медалист.

Из-за неспокойной оперативной обстановки привычных торжеств в регионе не проводили. Так, выпускникам Разуменской и Пушкарской школ в Белгородском районе аттестаты выдали ещё накануне — в «более безопасном месте», сообщила глава района Анна Куташова.

В Белгороде выпускные перевели в онлайн-формат. Всего в городе насчитывается 1602 выпускника 11-х классов и 4111 девятиклассников. Около 500 человек стали медалистами, а 21 человек набрал 100 баллов на ЕГЭ. И это несмотря на то, что полгода белгородцы провели на дистанте.

Добавим, что ранее ресторанам и другим местам общепита, развлекательным заведениям в регионе запретили проводить торжества в честь выпускных после 19:00.

Гладков: «Каждый третий белгородский выпускник — медалист»
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… под звуки взрывов

В Белгороде и регионе с самого утра было неспокойно. Шесть раз объявляли ракетную опасность, причём один раз — на территории всего региона.

Взрывы несколько раз звучали в Белгороде, однако информации о последствиях не было. После одной из РО под Белгородом виднелся густой чёрный дым: комментариев о том, с чем он связан, на момент публикации не было.

Тем временем в приграничье трое мирных жителей ранены: их атаковали, когда они были в пути. Мужчина и женщина пострадали в Борисовском районе. Ещё один мужчина — водитель КамАЗа — в Шебекинском горокруге.

Кроме того, ВСУ атаковали несколько населённых пунктов в приграничье. Сгорели дом и магазин, ещё один дом разрушен в результате прилёта боеприпаса. Кроме того, в результате атак пострадал храм в приграничной Козинке: по нему ВСУ бьют уже не в первый раз.

Трое мирных жителей ранены на белгородских дорогах после атак дронов-камикадзе
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Грайворонцы просят помощи

В Сети появились обращения жителей Грайворонского горокруга к президенту Владимиру Путину и главе Минобороны РФ Андрею Белоусову. Мирные жители просят защиты от обстрелов и помощи с переселением и льготами.

В одном из обращений грайворонцы указывают, что уже 13 месяцев горокруг живёт под непрерывными ударами ВСУ. Местные жители пишут, что не все могут оставить дома — у некоторых просто нет таких финансовых возможностей. Поэтому людям приходится оставаться под уже ежедневными обстрелами.

Грайворонцы просят отодвинуть угрозу от белгородской границы, добавить средств РЭБ и антидронового оборудования.

Сейчас идёт сбор подписей по обращениям. Представители инициативной группы в свою очередь указывают, что на ставили цель кого-либо дискредитировать — люди просто просят защиты.

«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны
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