bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Обстрел

Магазин и дом сгорели, ещё один дом разрушен после атак ВСУ на Белгородскую область

29 июня 2024, 13:10
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области

Под ударом оказалось приграничье — Грайворонский и Шебекинский горокруга. Разрушения есть на сельхозпредприятиях, в домах, повреждено авто. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Пять населённых пунктов в белгородском приграничье попали под удар ВСУ 29 июня. Есть разрушения.

В хуторе Панков в Шебекинском горокруге разрушен частный дом после прилёта боеприпаса. В Новой Таволжанке после отражения атаки ВСУ посечено лобовое стекло легковушки.

В Вознесеновке из-за обстрела последствия есть на двух сельхозпредприятиях. В одном повреждено оборудование, во втором пострадали склад, два грузовика и ограждение.

В грайворонском селе Безымено на территорию частного дома ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. В доме пробита крыша, во дворе пострадали хозпостройки. Ещё один дом вспыхнул после двух атак беспилотников.

В Козинке после удара дрона сгорел магазин. Кроме того, ночью пострадал местный храм.

Напомним, что трое мирных жителей пострадали в результате атак дронов на машины на белгородских дорогах. Происшествия случились в Борисовском районе и Шебекинском горокруге. Ранены двое мужчин и женщина.

Трое мирных жителей ранены на белгородских дорогах после атак дронов-камикадзе
Узнать подробнее
Читайте также:
Дроны-камикадзе атаковали Белгород, есть пострадавшийВСУ атаковали дронами пять машин белгородцевДве машины сгорело: что известно о новой атаке ВСУ на белгородское приграничье
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь
В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф
Сегодня, 17:29
«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны
Сегодня, 10:30
Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
Сегодня, 09:38
В мэрии рассказали о едва не случившейся трагедии на пляже в Белгороде
Сегодня, 14:25
Новую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбоя
Сегодня, 15:52