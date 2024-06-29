Магазин и дом сгорели, ещё один дом разрушен после атак ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Пять населённых пунктов в белгородском приграничье попали под удар ВСУ 29 июня. Есть разрушения.
В хуторе Панков в Шебекинском горокруге разрушен частный дом после прилёта боеприпаса. В Новой Таволжанке после отражения атаки ВСУ посечено лобовое стекло легковушки.
В Вознесеновке из-за обстрела последствия есть на двух сельхозпредприятиях. В одном повреждено оборудование, во втором пострадали склад, два грузовика и ограждение.
В грайворонском селе Безымено на территорию частного дома ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. В доме пробита крыша, во дворе пострадали хозпостройки. Ещё один дом вспыхнул после двух атак беспилотников.
В Козинке после удара дрона сгорел магазин. Кроме того, ночью пострадал местный храм.
Напомним, что трое мирных жителей пострадали в результате атак дронов на машины на белгородских дорогах. Происшествия случились в Борисовском районе и Шебекинском горокруге. Ранены двое мужчин и женщина.