ВСУ атаковали дронами пять машин белгородцев

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
ВСУ 28 июня атаковали дронами пять автомобилей. В шебекинском Муроме машина полностью сгорела. По ней ударили FPV-дроном, когда та стояла у дома.
Три машины сгорели в Отрадном Белгородского района. На них с дрона сбросили боеприпас.
Ещё одна машина повреждена в результате атаки FPV-дрона в борисовском селе Стригуны.
ВСУ также сегодня атаковали ещё три населённых пункта. Разрушения выявили на сельскохозяйственном и промышленном предприятиях.