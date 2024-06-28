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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Сгоревшее авто в Белгородской области после атаки ВСУ

ВСУ атаковали дронами пять машин белгородцев

28 июня 2024, 14:09
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Сгоревшее авто в Белгородской области после атаки ВСУ
Происшествия случились в Белгородском и Борисовском районах, Шебекинском горокруге. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 28 июня атаковали дронами пять автомобилей. В шебекинском Муроме машина полностью сгорела. По ней ударили FPV-дроном, когда та стояла у дома.

Три машины сгорели в Отрадном Белгородского района. На них с дрона сбросили боеприпас.

Ещё одна машина повреждена в результате атаки FPV-дрона в борисовском селе Стригуны.

ВСУ также сегодня атаковали ещё три населённых пункта. Разрушения выявили на сельскохозяйственном и промышленном предприятиях.

ВСУ ударили по двум предприятиям под Белгородом
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