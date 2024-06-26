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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Две машины сгорели под Шебекино после атаки дронов ВСУ

Две машины сгорело: что известно о новой атаке ВСУ на белгородское приграничье

26 июня 2024, 15:58
Фото: Изображение Midjourney

Две машины сгорели под Шебекино после атаки дронов ВСУ

26 июня со стороны Украины атаковали два населённых пункта в Шебекинском округе. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

По предварительной информации, после взрыва дронов-камикадзе никто не пострадал. В районе села Шамино на парковке полностью сгорели две машины. После очередного взрыва в Новой Таволжанке пострадала крыша хозяйственной постройки в частном домовладении.

Информация о последствиях будет уточняться.

Напомним, днём на парковке у белгородской больницы произошёл взрыв, пострадали люди. Утром после атаки дрона сгорела ещё одна машина. А после объявления ракетной опасности и взрывов в небе в Белгородском районе находили много осколков сбитых ПВО боеприпасов.

ВСУ атаковали дронами два авто белгородцев — одна машина полностью сгорела
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#Евгений Грицков#Происшествия#ВСУ#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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