Две машины сгорело: что известно о новой атаке ВСУ на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
По предварительной информации, после взрыва дронов-камикадзе никто не пострадал. В районе села Шамино на парковке полностью сгорели две машины. После очередного взрыва в Новой Таволжанке пострадала крыша хозяйственной постройки в частном домовладении.
Информация о последствиях будет уточняться.
Напомним, днём на парковке у белгородской больницы произошёл взрыв, пострадали люди. Утром после атаки дрона сгорела ещё одна машина. А после объявления ракетной опасности и взрывов в небе в Белгородском районе находили много осколков сбитых ПВО боеприпасов.