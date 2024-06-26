Две машины сгорело: что известно о новой атаке ВСУ на белгородское приграничье

Напомним, днём на парковке у белгородской больницы произошёл взрыв, пострадали люди. Утром после атаки дрона сгорела ещё одна машина. А после объявления ракетной опасности и взрывов в небе в Белгородском районе находили много осколков сбитых ПВО боеприпасов.